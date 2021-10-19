كيفية وطرق إستخراج رقم حساب بنك الراجحي برقم الهوية 1443 هجري

يقدم الكثير من العروض التمويلية للعملاء بشروط ميسرة وبإجراءات بسيطة سهلة وبدون ضامن وكفيل حيث يعتبر مصرف الراجحي أهم مصارف المملكة في تقديم القروض بشروط ميسرة وبفترة سداد كبيرة و بفائدة اقل من اي بنك، حيث يعد من أهم وأنجح بنوك المملكة العربية السعودية، طريقة استخراج رقم حساب بنك الراجحي باستخدام رقم الهوية، و بنك الراجحي من أهم بنوك المملكة العربية السعودية والتي لها دور بناء في خدمة العملاء والعمل على توفير كافة سبل الراحة في التعامل وخدمة العملاء وتقديم أفضل العروض التمويلية.

رقم حساب بنك الراجحي:

الكثير من العملاء يحتاج لمعرفة رقم الحساب الراجحي أو ما يمكن تسميته بالأيبان الراجحي IBAN والتي تعني رقم الحساب البنكي الدولي، وهو رقم مخصص لعملاء مصرف الراجحي من أجل أن يسهل عليهم التعاملات المالية ولأن أرقام الحسابات قد يكون بها تشابه لدرجة كبيرة بسبب كثرتها وتشابهها فقد خصص البنك رقم أيبان خاص بكل عميل ويمكن استخراجه برقم الهوية بعدة طرق وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا بموقع ثقفني وبالتفصيل سنتعرف على كيفية إستخراج رقم الحساب وطرق إستخراجه باكثر من طريقة وكيفية الإستعلام.

طرق إستخراج رقم حساب الراجحي:

يمكن إستخراج رقم الحساب المصرفي من الراجحي بأكثر من طريقة منها:

يمكن أن يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع المصرف له وأن يطلب فقط من الموظف رقم الحساب أو الآبيان الراجحي الخاص به، وسوف يطلب منه الموظف رقم الهوية الخاص. كذلك فيمكن للعميل أن يحصل على رقم الحساب الراجحي من خلال ماكينة الصراف الآلي، فيذهب العميل لأقرب ماكينة صراف آلي ويُدخِل بطاقة البنك الخاصة وستصل له رسالة على هاتفه المحمول. الطريقة الثالثة وهي الطريقة الإلكترونية وهي المرغوبة لدى الكثيرين نظراً لأنها توفر الوقت والجهد وكذلك فهي الطريقة الأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة بسبب انتشار جائحة كوفيد 19.

كيفية الاستعلام عن رقم الحساب إلكترونياً:

للإستعلام عن رقم الحساب يمكنك إتباع الخطوات الآتية لمعرفة رقم حسابك في بنك الراجحي فقط قم بالآتي: