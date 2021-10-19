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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال تمويل بدون كفيل بأقساط مرنة بدون تحويل للراتب لدى إمكان الراجحي في المقال التالي
براتب 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل يمكن الحصول على أفضل تمويل ميسر في السعودية لهذا العام بشرط توفير دخل ثابت شهري وتقرير سمه في السعودية وفتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وسوف نشرح لكم اليوم أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل إمكان الراجحي حيث يمتاز بالحصول على التمويل بدون كفيل غارم وبدون تحويل للراتب الشهري بأقساط مرنة تصل إلى أربعة وعشرون شهراً ومتاح تمويل إمكان لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشركات الكبرى بالسعودية بشرط تطابق الشروط والأحكام المطلوبة.
الشروط والمتطلبات الأساسية لدى تمويل إمكان في المملكة
يوجد العديد من الشروط والضوابط اللازمة التي يجب توفيرها والإلتزام بها للموافقة على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام كما يلي:
- تمويل إمكان يحتاج راتب 2 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومن السكان الأصليين في السعودية.
- توفير المستندات والأوراق المطلوبة ومنها إحضار تقرير سمه السعودي ولابد من عدم تعثر العميل المتقدم لدى التقرير.
- إحضار الهوية الوطنية سارية المفعول ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
- فترة سداد ميسرة 24 شهر بشرط أن يكون المتقدم سعودي وعمره لا يقل عن عشرون عام ويفضل أكثر من ذلك العمر بالمملكة.
- فتح حساب جديد لدى بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.
مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي
- تمويل إمكان الراجحي بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- التمويل الميسر النقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.
- أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر فقط لا غير.
- يمتاز هذا التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- يمنح تمويل إمكان الميسر التمويل لجميع العملاء السعوديين سواء يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالسعودية.
- الآن التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.
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