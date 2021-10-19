سلفة إلكترونية بدون تحويل الراتب بموافقة فورية وطارئة بالمملكة

يحتاج العديد من المواطنين السعوديين التقديم على سلفة إلكترونية للحصول على تمويل بموافقة سريعة وفورية وطارئة لجميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي وهو الحد الأقصى المسموح بيه عند طلب التمويل عبر المنصة ويمتاز بأنه تمويل بجدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين كذلك هذا التمويل بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة وأيضًا يتم توفير التمويل بهامش ربح تنافسي للعديد من الفئات المستفيدة من تمويل منصة سلفة وسوف نتعرف اليوم على كافة تفاصيل التمويل من حيث الشروط والمزايا التمويلية المتاحة بالمنصة.

شروط الحصول على تمويل بموافقة فورية لدى منصة سلفة

للحصول على تمويل نقدي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير الدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي ومتاح التمويل للمواطن السعودي فقط لا غير لمساعدته على توفير مطالبه الشخصية في المملكة وإليكم كافة الشروط الهامة كالتالي:

تمويل شخصي نقدي يصل إلى خمسة آلاف ريال بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل فترة ثلاثة أشهر في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك إذا كان يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة لابد من توفير فترة ستة أشهر في السعودية.

إيضًا لابد من توفير دخل ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي للمواطن السعودي فقط للموافقة على طلب تمويل منصة سلفة.

تمويل منصة سلفة متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

أهم مميزات تمويل منصة سلفة الإلكتروني في المملكة