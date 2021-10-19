نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول موقع مرسول بارك لشراء تذاكر مباراة نادي النصرX الهلال+ الخطوات في المقال التالي
إن حجز التذاكر لمباريات فريق النصر والهلال يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر, 09:00 مساءاً، المقامة في ملعب جامعة الملك سعود، يتم من خلال موقع مرسول بارك الرسمي، وينبغي ملئ نموذج البيانات المطلوبة لإنشاء حساب مستخدم جديد ثم بعد ذلك يتم شراء التذاكر المتوفرة لفئات متعددة للجلوس في المدرجات وفقاً للأمكنة المناسبة والمتميزة مع الكثير من الخدمات كخدمات الوجبات الفاخرة قبل بدء المباراة ب90 دقيقة وأماكن الاستراحة الراقية المخصصة لمدرجات فئة في VIP بملعب مرسول بارك.
حجز تذاكر مرسول بارك
هو موقع مرسول للتذاكر المتوفر على الأنترنت قد سهل إجراءات طلب التذاكر إلكترونيا عليه والعثور على المقاعد الشاغرة في المدرجات، والآن يبحث يتم البحث عن خطوات حجز تذاكر مرسول بارك ففي الوقت الحالي تتوفر تذاكر مباراة نادي النصر X نادي الهلال ضمن منافسة نصف دوري ابطال اسيا 2020/2021.
موقع مرسول خطوات التسجيل مستخدم جديد
للبحث عن التذاكر المتاحة وطلب شراءها، أولا يجب إنشاء حساب بإجراءات يسيرة على موقع مرسول، والإجراءات هي كما يلي
- اذهب الى تبويب تذاكر أعلى الصفحة ثم أنقّر على حساب جديد أو إذهب مباشرة الى واجهة تسجيل المستخدم لكي تقوم بإجراء تسجيل الدخول على موقع مرسول بعد إنشاء الحساب الخاص بك.
- كتابة البريد الإلكتروني وإعادة تأكيده مرة ثانية في الحقول المخصصة لهما،
- تعيين كلمة مرور وإعادة تأكيدها في الخانات المخصصة لذلك
- سجّل اسمك كاملاً/ حدد الجنس
- إضافة رقم جوال سعودي يبدا بـ 966
- من خلال استخدام التقويم حدد تاريخ ميلادك بالعام الميلادي
- حدد جنسيتك/المدينة
- قم بالتأشير بعلامة “صح” في المربع الصغير كإقرار أنك قد أطلعت ووافقت على شروط والاحكام
- أنقُرّ على تسجيل مستخدم بتكت مكس
- وهكذا تكون قد امتلكت حساب مُفعّل في موقع تذاكر مرسول لشراء التذاكر على الأنترنت
- ونأتي الآن على خطوات حجز تذاكر موقع مرسول بارك الإلكتروني
- قم بخطوة تسجيل الدخول لموقع مرسول بارك
- اضغط على أيقونة تذاكر يسار أعلى الشاشة
- ثم أنقر على الصورة الظاهرة أسفل عبارة مرسول بارك
- يتم تحويلك الآن إلى صفحة الحجز فقط اضغط على احجز الآن في المستطيل الأصفر
- يمكنك الآن البحث في خريطة المدرجات عن المدرج المناسب باختيار المربع وفقاً لكل فئة مدرج مختلفة
- سوف تنبثق صفحة صغيرة لتأكيد شراء حجز التذكرة بعد الاطلاع على السعر الشامل مع الضريبة فقط اضغط “تأكيد” ليتم نقلك الى واجهة اختيار المقاعد الشاغرة
- سوف تظهر إليك المقاعد مرقمة وتكون المقاعد المتاحة باللون الأخضر وبعد الضغط على مربع المقعد سيكون عليك إتمام مدفوعات الحجز في غضون 10 دقائق.
- اضغط على أيقونة اشتر الان في الأسفل الموجودة في صف تفاصيل التذكرة
- بعد مواصلتك لطلب شراء التذكرة في الخطوات السابقة قم الآن بسداد مبلغ التذكرة وأختر طريقة الدفع عبر فيزا او ماستركارد، بطاقة مدى ، او بطاقة امريكان اكسبريس أو stc pay ثم الضغط على المتابعة لإتمام الدفع أونلاين.
- استكمال عملية الدفع بمعلومات البطاقة ثم اضغط على “ادفع الان”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل دخول موقع مرسول بارك لشراء تذاكر مباراة نادي النصرX الهلال+ الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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