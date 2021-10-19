تسجيل دخول موقع مرسول بارك لشراء تذاكر مباراة نادي النصرX الهلال+ الخطوات

إن حجز التذاكر لمباريات فريق النصر والهلال يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر, 09:00 مساءاً، المقامة في ملعب جامعة الملك سعود، يتم من خلال موقع مرسول بارك الرسمي، وينبغي ملئ نموذج البيانات المطلوبة لإنشاء حساب مستخدم جديد ثم بعد ذلك يتم شراء التذاكر المتوفرة لفئات متعددة للجلوس في المدرجات وفقاً للأمكنة المناسبة والمتميزة مع الكثير من الخدمات كخدمات الوجبات الفاخرة قبل بدء المباراة ب90 دقيقة وأماكن الاستراحة الراقية المخصصة لمدرجات فئة في VIP بملعب مرسول بارك.

حجز تذاكر مرسول بارك

هو موقع مرسول للتذاكر المتوفر على الأنترنت قد سهل إجراءات طلب التذاكر إلكترونيا عليه والعثور على المقاعد الشاغرة في المدرجات، والآن يبحث يتم البحث عن خطوات حجز تذاكر مرسول بارك ففي الوقت الحالي تتوفر تذاكر مباراة نادي النصر X نادي الهلال ضمن منافسة نصف دوري ابطال اسيا 2020/2021.

موقع مرسول خطوات التسجيل مستخدم جديد

للبحث عن التذاكر المتاحة وطلب شراءها، أولا يجب إنشاء حساب بإجراءات يسيرة على موقع مرسول، والإجراءات هي كما يلي