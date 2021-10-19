نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “دعم شهري يصل إلى 2400 ريال” رابط التسجيل في برنامج دعم النقل الموجه والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج دعم النقل الموجه، والذي زاد البحث عليه مؤخرا في جميع أنحاء المملكة وخاصة من قبل الباحثين عن العمل، وهذا للعمل في برنامج دعم النقل الموجه والذي قد يصل الدعم الخاص به إلى 2400 ريال سعودي شهريا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة التسجيل في البرنامج والشروط المطلوبة، وكافة التفاصيل الأخرى.

ما هو برنامج دعم النقل الموجه

وهو عبارة عن برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وهذا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي والهيئة العامة للنقل في العام الماضي 2020.

ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المواطنين السعوديين الذين يعملون بشكل أساسي في برامج خدمات توصيل الأشخاص المعتمدة (مثل أوبر وكريم).

حيث انه من خلال تسجيل المواطن العامل في تطبيقات خدمات توصيل الأشخاص المعتمدة في هذا البرنامج فإنه يمكنه أن يحقق 40% اضافية على الدخل الخاص به من البرنامج الذي يعمل به.

ويصل الدعم في هذه الحالة إلى مبلغ وقدره 2400 ريال سعودي شهريا، وهذا بشرط عمل 42 رحلة في وقت الذروة، وهذا على مدار 30 يوما.

شروط التسجيل في تطبيقات النقل الموجه

يوجد العديد من الشروط التي نصت عليها هيئة النقل للتسجيل في البرنامج المذكور، ونتابع معكم هذه الشروط في الأسطر القادمة، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بأحد برامج التوصيل المعتمدة في المملكة.

عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا يكون المتقدم طالبا أو شخص متقاعد عن العمل.

يجب أن يصدر وثيقة عمل حر.

ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.

يجب ألا يكون مستفيدا بالفعل من أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق التنمية الاجتماعية السعودي.

رابط التسجيل في برنامج دعم النقل الموجه

ويمكن التسجيل في هذا البرنامج بكل سهولة إلكترونيا، وسنشرح لكم بطريقة سهلة ومبسطة كيفية التسجيل عبر الإنترنت، فتابعوا الشرح التالي: