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عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وذلك وفق نظام تبادل المنافع المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات ، الذي يهدف لزيادة معدل الأمان والنفع للمدنيين والعسكريين المشتركين بنظام التأمينات بالمملكة ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي ، شروط ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري ، و إجراءا طلب الضم وكافة المستندات المطلوبة لذلك وذلك قبل بلوغ المتقدم سن الـ 59 عام ، وكيفية تقديم الطلب بالخطوات ومليء بيانات نموذج الضم ، وهل هناك تغير في إجراءات ونظام التأمينات الاجتماعية ، وذلك ليعود بأكبر نفع علي الأعضاء عند صرف مستحقات التقاعد من التأمينات الاجتماعية.

شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمشترك ضم مدد اشتراكاته السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية ، وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات الموضحة علي الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية بالمملكة كالآتي :

عدم استلام المستحق أي معاش أو مكافأة عن المدة المطلوب ضمها.

تقديم نموذج الضم قبل تجاوز سن المتقدم الـ 59 عام.

عدم استحقاق المعاش بالنظام الأول لأسباب العجز.

لا يمكن ضم مدد مكملة لاستحقاق المعاش قبل سن الـ 60 في النظام الأخير.

يجب علي المستحق استيفاء المدة المطلوبة لصرف معاشه وفق النظام الأخير.

ولا ينطبق الشريطين السابقين في حالات إنهاء الخدمات بسبب الوفاة والعجز وتخصيص أو تنسيق الخدمة.

المدة التي يمكن ضمها لا تقل عن 12 شهر.

طريقة طلب الضم والمستندات اللازمة في إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك

يستطيع مشتركي نظام التأمينات الاجتماعية من المدنيين والعسكريين تقديم نموذج الضم وفق النماذج والخطوات التالية :

يقوم صاحب المعاش بتقديم نموذج ” ضم 1 ” للجهة المختصة وفق النظام الأول بخطوات : إرسال الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات في حال خضوع المدة لها.

يرفق صورة بطاقة الأحوال المدنية للمشترك.

مع صورة من قرار التعيين بالخدمة الأخيرة والتي تخضع لنظام التقاعد.

يتم توضيح حالة المشترك بما يفيد بوجوده علي رأس العمل أو تركه للخدمة موضحه بنموذج الضم. في حال كانت المدة خاضعة للمؤسسة العامة للتقاعد فيرسل النموذج لها. يرفق بالطلب صورة بطاقة الأحوال للمشترك ، و بيان مدة الاشتراك المراد ضمها.

و كذلك صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية أو بدلا عنها صورة من وثيقة إنهاء الخدمات العسكرية. يتم تقديم النموذج بالمرفقات مباشرة للجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو أحد فروعها. يمكن التقديم كذلك عن طريق جهة عمل المشترك ، أو بالبريد المسجل إلي جهة الاختصاص.

ويراعي عدم ضم أي مدد لإكمال استحقاق المعاش التقاعدي المبكر قبل سن الـ 60 عام ، ولا يمكن إعادة أي مبالغ منصرفة لاحتساب المدد المكافئة لها وضمها علي نظم التأمينات الاجتماعية.