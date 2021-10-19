تعتبر خدمة دعم ريف للعاطلين عن العمل وشروط التسجيل بها، من أهم الخدمات التي تحرص عليها حكومة المملكة العربية السعودية ، كما تعد من أبرز الخدمات التي تجدها عبر المنصة الإلكترونية ريف، حيث انها تقدم فرص عمل لأبناء المملكة خاصة معدومي الدخل، وكذلك من لم يجد فرصة للعمل المناسب له ، كما أنها توفر الدعم من خلال وزارة المياه والزراعة السعودية، عن طريق إقامة عدد كبير من المشاريع التنموية الهامة والتي يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب.

ما هى الشروط اللازمة للتسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل

يوجد عدة شروط مفروضة من خلال برنامج دعم ريف للعاطلين، يجب التزام كل الراغبين في الحصول على الدعم بها ومن أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الفرد المتقدم لتلقي دعم ريف حامل للجنسية السعودية، كما يجب توفير بطاقة التنقل للمواطنين غير حاملي الجنسية السعودية.

كما يجب أن تكون المهنة الأساسية لمن يريد الحصول على الدعم هي الزراعة.

عدم انتماء المتقدم لأي وظائف داخل القطاع الخاص أو الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يتحاوز سن المتقدم للحصول على الدعم عن ٢١ عام.

كما يجب أن لا يزيد الدخل الشهر للمتقدم عن ٦٠٠٠ آلاف ريال، إذا وجد دخل.

كما يجب أن يحصل المتقدم على وثيقة عمل حر من قبل وزارة الموارد البشرية.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي مفعل أو أن يكون قام بالتسجيل على منصة دعم ريف.

ما هى خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل

كما يوجد بعض الخطوات للتسجيل في دعم ريف لابد من تخطيها للحصول على هذا الدعم، منها:

أولاً الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية ، ثم الضغط على الخانة الخاصة بالتسجيل كعاطل عن العمل. ثانيًا كتابة بعض البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل للمتقدم، وقم الهوية الوطنية وتحديد الجنسية. ثم النقر على أيقونة التسجيل، حتى تتيح للمتقدم إنشاء حساب جديد خاص به على المنصة. كما يجب تحديد عدد الأفراد داخل الأسرة وكتابة الحالة الصحية للمتقدم وأيضاً رقم الهاتف المحمول، وعنوان محل الإقامة الحالي بالتفصيل والمنطقة التابع لها، مع بيان المؤهل والدرجة العلمية الحاصل عليها. كما يجب معرفة عدد سنوات الخبرة في مجال العمل، والتي يملكها المتقدم. أيضاً لابد من إرفاق كافة الحسابات الخاصة بالمتقدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن خاصية دعم ريف للعاطلين عن العمل وشروط التسجيل بها، كما وضحنا الشروط اللازمة للتسجيل في الخاصية، وأيضاً خطوات التسجيل، نرجوا أن نكون قدمنا لحضراتكم محتوى يمكن الاستفادة منه.