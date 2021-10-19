رقم مستشفى قوى الأمن الرياض للتواصل بسرعة.. و10 خطوات بسيطة لتحدد موعد

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عمر شويل - جدة رقم مستشفى قوى الأمن الرياض يهتم بمعرفة العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة أن مستشفي قوى الأمن من أقدم المستشفيات في السعودية وتتواجد فروع مستشفي قوى الأمن في مختلف من المملكة، وأصبح لديها إمكانيات هائلة بعد تطويرها بإشراف من الأمير نايف بن عبد العزيز ووزير الداخلية، كما أن هناك تطبيق مستشفي قوي الأمن يمكن التفاعل من خلاله للحصول على أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، ونضيف لكم رقم مستشفي قوى الأمن بالرياضي لحجز المواعيد المناسبة لاحتياجاتكم.

رقم مستشفى قوى الأمن الرياض

أتاحت إدارة المشفي رقم خدمة عملاء للتواصل على مدار الساعة ولحجز والاستفسار عن مواعيد الأطباء على أن يتم الاتصال على رقم مستشفى قوى الأمن الرياض من خلال الاتصال على 966920003688+، أو 966118024444، لا يوجد اى ارقام اخرى خاصة بالمستشفى، ويمكن تحميل تطبيق مستشفي قوى الأمن الرياض.

تحميل تطبيق مستشفي قوى الأمن الرياض على آيفون

تحميل تطبيق مستشفي قوى الأمن الرياض على جوالات أندرويد

أقسام مستشفى قوى الأمن بالرياض

هناك العديد من الأقسام المتواجدة داخل مستشفي قوى الأمن بالرياض، ولعل أبرزها الآتي:

النساء والتوليد.

قسم الجراحة العامة.

الطب الباطني.

المسالك البولية.

الفم والأسنان.

العيون.

العظام.

التخدير.

تخصص الأطفال.

صيدلية ملحقة لتوفير العلاجات للمرضي.

خطوات تحديد موعد بمستشفي قوي الأمن

حددت خطوات تحديد موعد بمستشفي قوي الأمن على النحو التالي:

ادخل على موقع مستشفي قوي الأمن الدخول على بوابة خدمات المرضى الإلكترونية. سجل البيانات المطلوبة من خلال حسابك بأبشر. أضف رقم المرور المؤقت الذي سيرسل لك عبر الرقم الذي قمت بتسجيله في نظام ابشر. الانتقال بشكل تلقائي إلى بوابة الخدمات الخاصة بالمرضى. أدخل إلى موقع العبادات، يضم عيادات طب الأسرة والمجتمع والعيادات الشاملة غرب الرياض. اختر العيادة والقسم. حدد الطبيب والموعد المناسب لك. أكد كافة الخطوات السابقة، وذلك بتأكيد الحجز. في النهاية، يرسل لك الموقع الإلكتروني رسالة على هاتفك بموعد ومكان الكشف الطبي.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق برقم مستشفى قوى الأمن الرياض للتواصل بسرعة.. و10 خطوات بسيطة لتحدد موعد