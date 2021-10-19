دعاء دخول المسجد الحرام من السنة النبوية مُستجاب.. وآداب الزيارة

دعاء دخول المسجد الحرام من السنة النبوية من الأدعية الأكثار تداولاً في هذه الأيام خاصة مع فتح الطاقة الاستعابية كامل العدد مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا في المملكة ضمن قرارات وزارة الداخلية السعودية الجديدة، وبالتالي بدأ زوار البيت الحرام يتساءلون عن دعاء دخول المسجد الحرام لترديده ليستجيب لهم الله، فالدعاء هو حلقة الربط بين العبد وربه وأقل العبادات التى يمكن أن يقوم بها المرء خلال ساعات يومه وأجره عظيم.

دعاء دخول المسجد الحرام

بعد أن عادت الحياة لطبيعتها قدر المستطاع وفتح الطاقة الاستيعابية لزوار المسجد الحرام بالكامل، بدأ الكثير ممن يأتوا لأداء مناسك الحج والعمرة يتساءلون عن دعاء دخول المسجد الحرام من السنة النبوية والأدعية المُستجابة عن دخول المسجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرَج فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ أجِرْني مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ». ومن دعاء دخول الحرم المكي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول إذا دخل المسجد: «أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديِمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».

آداب زيارة المسجد الحرام

لاتختلف آداب زيارة المسجد الحرام عن زياة أي مسجد كثيرًا لأن أنها هناك تعظيم لمكانة المسجد ومنزلته وحرمته ولعل أبرزها الآتي:

ترديد دعاء دخول المسجد الحرام من السنة النبوية.

منع دخول الروائح الكريهة للمسجد كالثوم والبصل والدخان.

تحية البيت: وهي ركعتان يؤديها المسلم، أما من قَدِم مُحْرِمًا فيبدأ بالطواف أولا.

الاكثار من الطاعة لزيادة الحسنات، كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء.

تجنب مزاحمة الناس خاصة عند الحجر الأسود، فإذا كان استلام الحجر مستحب، ومزاحمة الناس إذا ترتب عليها إضرار بهم حرمت.

شروط دخول المسجد الحرام في ظل كورونا