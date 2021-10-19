نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم النقل الموجه عبر موقع وثيقة العمل الحر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة للباحثين عن عمل، التسجيل في دعم النقل الموجه أخد برامج دعم العمل الحر في المملكة، حيث دعت الهيئة العامة للنقل إلى الاستفادة من مزايا البرنامج المقدمة للفئات المستهدفة، مثل العاملين المتفرغين في أنشطة نقل الركاب من خلال الاعتماد على تطبيقات توجيه المركبات الإلكترونية، والعاطلين عن العمل، إلى التقديم على البرنامج من خلال بوابة استخراج وثيقة العمل الحر، على حسب التعليمات والشروط التي تم إقرارها من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، في واحدة من مبادرات دعم خطط التوطين وزيادة عدد العاملين السعوديين في المنشآت وكافة المجالات.

برنامج دعم العمل الحر النقل الموجه

طريقة الانضمام إلى برنامج عدم العمل الحر “النقل الموجه”، من أجل الحصول على الدعم الشهري المالي المقدر بمبلغ 2400 ريال شهرياً لمن أكمل 42 رحلة في الشهر، يستوجب استخراج وثيقة العمل الحر والتسجيل في بوابتها الإلكترونية، وهي من البرامج الداعمة لإيجاد فرص العمل المناسبة على حسب أنماط العمل المختلفة، والتغطية لاحتياجات خذا القطاع المتنامي بسرعة كبيرة وفق تغييرات السوق وحاجة المستخدمين والمتعاملين عبر تطبيقات توجيه المركبات في المملكة.

أشارت الهيئة العامة للنقل أنها قامت باعتماد 17 تطبيق كي يتم تأهيل المتقدمين على مبادرة دعم العمل الحر للنقل الموجه، وتتيح فرصة كبيرة أمام شباب وفتيات المملكة الراغبين بالاستفادة من تلك المبادرة، والحصول على دعم مادي بقيمة 2400 ريال سعودي وفق الشروط والضوابط التي تم ثنها.

شروط التسجيل في دعم العمل الموجه

طريقة التسجيل في مبادرة دعم العمل الموجه عن طريق الدخول على موقع بوابة العمل الحر، وطلي استخراج وثيقة عمل حر من الحدمات الإلكترونية، والتسجيل في أحد التطبيقات التي اعتمدتها هيئة النقل، والإطلاع على المتطلبات والتحقق من توافرها كي يتم استيفاء شروط القبول، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ألا يكون موظف حكومي

أن لا يكون لدية سجل تجاري

التسجيل في منصة طاقات البوابة الوطنية للعمل.

إتمام خطوات التقديم

طلب وثيقة العمل الحر

أولى خطوات التسجيل في دعم النقل الموجه، خو الدخول على بوابة العمل الحر وطلب استخراج الوثيقة، واتباع التعليمات حتى يتم الحصول عليها، ثم التسجيل في احد التطبيقات التابعة للبرنامج، يأتي هذا البرنامج في ظل التعاون القائم بسن الهيئة العامة للنقل و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل، و”هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية.