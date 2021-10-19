موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وأهم شروط الاستحقاق

نتعرف معكم على موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 والذي يعد واحدا من أهم برامج الدعم في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية حيث يساعد العديد من المواطنين السعوديين على العيش بحياة كريمة حيث يسعى على تقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية وذلك بعد انطباق مجموعة الشروط التي حددتها الحكومة من قبل على المواطنين والتي من أهمها الأسر التي تقع تحت خط الفقر وبالتالي تكون أكثر احتياجاً للمساعدة المقطوعة.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة 1443

دائماً ما يبحث المواطنين بالمملكة عن موعد نزول المساعدة المقطوعة كي يتمكنوا من صرفها والاستفادة منها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وخاصة في ظل فرض قوانين حظر التجوال بالمملكة والتي أثرت بشكل كبير على المستوى الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين السعوديين، تقع المساعدة المقطوعة تحت مسمى الدعم الشهري حيث قررت الحكومة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية تقديم الدعم للمواطنين للأسر محدودة الدخل والتي ينطبق عليها الشروط التالية:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

استفادة كل من الارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأسر الفقيرة.

عدم عمل المتقدم في اية وظائف حكومية أو خاصة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن عن 3000 ريال سعودي.

موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443

من المتوقع إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة مكي يتمكن المواطنين من صرفها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بشكل الكتروني حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن الرابط المخصص للاستعلام عن الموعد الرسمي الخاص بصرف المبالغ المالية المستحقة لهؤلاء، حيث يتمكن أي مواطن مستفيد من الاستعلام عن هذا الدعم المادي تسجي الدخول على الموقع وكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص به وذلك من خلال النقر على هذا الرابط