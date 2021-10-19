نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة اللواء إبراهيم الحمزي المدير السابق للسجون وسبب وفاة اللواء صباح اليوم الثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة اللواء إبراهيم الحمزي. توفي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 مدير عام السجون سابقا اللواء إبراهيم الحمزي.

وفاة اللواء إبراهيم الحمزي

بعد التصريح عن خبر رحيل اللواء السابق إبراهيم الحمزي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية. قام العديد بنعي أهالي اللواء سائلين الله تعالي للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

المناصب التي شغلها اللواء الحمزي

شغل اللواء الراحل العديد من المناصب ومنها ما يلي: مدير دوريات الأمن بمنطقتي جازان وجدة. مدير شرطة بالعاصمة المقدسة. مستشار بوزارة الداخلية السعودية في يوم 17 نوفمبر 2017.

نعي وحزن بعد وفاة اللواء إبراهيم الحمزي

كتب الكاتب السعودي حمود أبو طالب نعيا وحزنا علي اللواء الراحل:

اللهم آن عبدك إبراهيم الحمزي كان من أنقي عبادك، فقابله بما هو أهل له، رحماك يا الهي.

وكتب مصطفي النعمي المغرد عبر حسابه عن الراحل:

مؤلم ومفجع رحيل إبراهيم الحمزي، فهو من أنبل الرجال صاحب المواقف الصادقة، رحمه الله رحمة واسعة.

كما كتب حسين مربع عبر تويتر:

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللواء إبراهيم الحمزي في ذمة الله. خالص التعازي وصادق المواساة للمنطقة جازان وللوطن وللأسرة والأصدقاء والمحبين علي امتداد الوطن بأكمله. سائلين المولي للفقيد الرحمة والمغفرة والرضوان وفسيح الجنات وجبر مصابنا ومصاب أهله.

كما قدم الكثير من أهالي المنطقة من الأصدقاء والأقارب والمحبين خالص التعازي والمواساة علي روح الفقيد لأسرته وذويه داعيين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

سبب وفاة اللواء صباح اليوم

بعد انتشار خبر وفاة إبراهيم الحمزي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021. وقام العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر خبر الوفاة داعيين الله عز وجل للفقيد بالرحمة والمغفرة. وقد صرحت المصادر أنه الفقيد توفاه الله بعد صراع مع المرض.

رابط النتائج النهائية لجامعة الملك خالد العسكرية ونتيجة القبول النهائية لحاملي الثانوية العامة