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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير تمويل الأفراد الشخصي في مصرف الراجحي السعودي في المقال التالي
يقدم مصرف الراجحي سلسلة من خطط التمويل والقروض لعملاء مصرف الراجحي سواء كانوا من مواطني المملكة العربية السعودية أو مقيمين على أراضي المملكة، ويجب على من يريد الحصول على قروض شخصية فيجب أن يستوفي معايير تمويل الأفراد الشخصي ، ويساعد هذا التمويل في حل العديد من المشاكل والعقبات المالية التي يواجهها الكثير من الناس، لأن تمويل الراجحي يساعد في تعزيز وتنشيط اقتصاد المملكة من خلال التمويل، ويتم توفير التمويلات للعملاء الكرام، بما في ذلك التمويلات الشخصي والعقارية.
معايير تمويل الأفراد الشخصي بمصرف الراجحي
يتطلب الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي سلسلة من الشروط وهي كالتالي:
- أن يكون الحد الأدنى للأجور 2.000 ريال سعودي
- أن لا يتجاوز سن المستفيد من التمويل الشخصي 60 سنة بعد انتهاء فترة سداد الشهر الأخير
- ألا تقل مدة الخدمة للقطاعين العام والخاص عن شهر.
أنواع القروض الشخصية في بنك الراجحي 2021
يوفر بنك الراجحي لعملائها تمويل شخصي وهو تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقوم البنك بتوفيره للعميل في أقل من 30 دقيقة ويمكن استخدام التمويل لتجديد المنزل، أو التحضير للزفاف أو دفع تكاليف تعليم الطفل، أو مواجهة نفقات غير مهمة ومن المتوقع أن يوفر هذا النوع من التمويل حزمة تمويل شخصي فريدة من نوعها، وهذه الحزمة أتت على الشكل التالي:
- التمويل الشخصي الوطني هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدمه مصرف الراجحي لعملائه الكرام
- تمويل وطني مرن تمويل خاص للعملاء للذين على وشك التقاعد حتى لو كان وقت تقاعدك أقل من 5 سنوات، ويمكنك أيضا الحصول على التمويل الشخصي
- التمويل العقاري وهو طريقة تمويلية تستخدم العقار الذي تملكه كضمان للحصول على التمويل المطلوب، ملاحظة ينتهي التمويل الخاص بك في الساعة 10 مساءً، ويمكنك التقديم بطلب للحصول على تمويل مصرف الراجحي في جميع فروع مصرف الراجحي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.
كيف اطلب قرض شخصي من بنك الراجحي
اتبع التعليمات أدناه لتقديم طلب للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي:
- الذهاب المباشر إلى الرابط الإلكتروني لبنك الراجحي
- ملء نموذج طلب التمويل الشخصي في مصرف الراجحي
- ادخل المعلومات التفصيلية لطلب التمويل
- قم بتعبئة البيانات الشخصية لمقدم الطلب للتمويل الشخصي مثل الاسم والجنس ذكر أو أنثى ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وهل لديك حساب مع مصرف الراجحي
- قم بتعبئة البيانات المالية الخاصة بالعميل
- قم بالإجابة عن سؤال هل لديك تحويل راتب إلى الراجحي وتحديد الراتب الشهري وتحديد نوع القسم عام أو خاص
- حدد معلومات الاتصال، وهي رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والبيانات الإقليمية ووقت الاتصال وانقر فوق أيقونة الإرسال.
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