معايير تمويل الأفراد الشخصي في مصرف الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي سلسلة من خطط التمويل والقروض لعملاء مصرف الراجحي سواء كانوا من مواطني المملكة العربية السعودية أو مقيمين على أراضي المملكة، ويجب على من يريد الحصول على قروض شخصية فيجب أن يستوفي معايير تمويل الأفراد الشخصي ، ويساعد هذا التمويل في حل العديد من المشاكل والعقبات المالية التي يواجهها الكثير من الناس، لأن تمويل الراجحي يساعد في تعزيز وتنشيط اقتصاد المملكة من خلال التمويل، ويتم توفير التمويلات للعملاء الكرام، بما في ذلك التمويلات الشخصي والعقارية.

معايير تمويل الأفراد الشخصي بمصرف الراجحي

يتطلب الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي سلسلة من الشروط وهي كالتالي:

أن يكون الحد الأدنى للأجور 2.000 ريال سعودي

أن لا يتجاوز سن المستفيد من التمويل الشخصي 60 سنة بعد انتهاء فترة سداد الشهر الأخير

ألا تقل مدة الخدمة للقطاعين العام والخاص عن شهر.

أنواع القروض الشخصية في بنك الراجحي 2021

يوفر بنك الراجحي لعملائها تمويل شخصي وهو تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقوم البنك بتوفيره للعميل في أقل من 30 دقيقة ويمكن استخدام التمويل لتجديد المنزل، أو التحضير للزفاف أو دفع تكاليف تعليم الطفل، أو مواجهة نفقات غير مهمة ومن المتوقع أن يوفر هذا النوع من التمويل حزمة تمويل شخصي فريدة من نوعها، وهذه الحزمة أتت على الشكل التالي:

التمويل الشخصي الوطني هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدمه مصرف الراجحي لعملائه الكرام

هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدمه مصرف الراجحي لعملائه الكرام تمويل وطني مرن تمويل خاص للعملاء للذين على وشك التقاعد حتى لو كان وقت تقاعدك أقل من 5 سنوات، ويمكنك أيضا الحصول على التمويل الشخصي

التمويل العقاري وهو طريقة تمويلية تستخدم العقار الذي تملكه كضمان للحصول على التمويل المطلوب، ملاحظة ينتهي التمويل الخاص بك في الساعة 10 مساءً، ويمكنك التقديم بطلب للحصول على تمويل مصرف الراجحي في جميع فروع مصرف الراجحي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

كيف اطلب قرض شخصي من بنك الراجحي

اتبع التعليمات أدناه لتقديم طلب للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي: