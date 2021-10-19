شروط مساعدة الوليد بن طلال في السعودية وطريقة التسجيل ؛ تقوم جمعية الوليد بن طلال الخيرية على تقديم العديد من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين كي تعمل على مساندتهم بعد أن اجتاح الوباء العالم والذي أثر على الكثير من المواطنين السعوديين في حياتهم المعيشية والعملية ويقوم الآن العديد من المواطنين بالبحث عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تسجيل أسمائهم في هذه المساعدة التي تقوم بتقديمها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لكي تعينهم على تحسين مستواهم المعيشي والمالي وتؤهلهم للفوز بإحدى الجوائز المقدمة من هذه الجمعية وقد عملت الجمعية على توفير حوالي عشرة 10 آلاف سيارة للمواطنين الذين يحتاجون إلى هذه السيارة وأيضاً وفرت عشرة 10 آلاف وحدة سكنية؛ وفيما يلي سوف نتعرف علي الشروط المعلنة من الجمعية للاستفادة منها.

شروط مساعدة الوليد بن طلال

لقد تم إنشاء هذه الجمعية التي تقوم على خدمة ومساعدة الآلاف من المواطنين السعوديين في عام 1996م وتقوم هذه الجمعية على تنسيق الأعمال الخيرية التي تتم من خارج المملكة وذلك منذ عام 1980م وقد تم اعتماد هذه المؤسسة وإطلاق اسم الوليد بن طلال الخيرية في عام 2009 لما له من مساهمات خيريه كثيرة فيها؛ وقامت الجمعية بوضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد الحصول علي دعم منها ؛ وتتمثل الشروط الخاصة بعملية التسجيل الإلكتروني في جمعية الوليد بن طلال الخيرية في الآتي:

يجب أن يتم ذكر جميع الشروط الخاصة بالورثة في حالة وفاة رب الأسرة.

لا يجب أن يكون المتقدم بالطلب يمتلك سيارة أو أي مبني سكني أو غير سكني حتى يكون له الحق في الحصول على هذه المعونة الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص برب الأسرة عن ثلاثة 3 آلاف ريال سعودي.

لا تكون الشروط التي وضعتها جمعية الوليد متطابقة مع الشروط الخاصة بوزارة الإسكان الشروط الخاصة بالبنوك.

من الشروط التي يجب أن يقوم المواطن بالموافقة عليها هي عدم تنازله عن هذه الجائزة التي حصل عليها أو بيعها أو تأجيرها إذا كانت (وحده سكنية أو سيارة)

وأخيرا تقوم جمعية الوليد بن طلال بالتأكيد على صحة جميع الشروط المطلوب توافرها حتى يتم قَبُول الطلب المقدم من المواطن.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

يوجد الكثير من المواطنين الذين لديهم رغبة في التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التابعة للمملكة العربية السُّعُودية؛ كما أنهم يبحثون عن الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل والاستفادة منها بشكل صحيح ؛ لذلك سوف نقدم اليوم طريقة التسجيل بالتفصيل وهي كالآتي:

في الخطوة الأولي يجب الدخول المباشر إلى البوابة الرئيسية الخاصة بموقع مؤسسة الوليد بن طلال.

بعد ذلك التواصل المباشر من خلال عملية التسجيل مع مديري المؤسسة.

ثم اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

ومن ثم تسجيل جميع المعلومات المهمة المطلوبة والتأكيد على صحتها.

إدخال رمز تنشيط الحساب.

من خلال رمز التنشيط يتم التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لإتمام عملية تسجيل الطلب وذلك لكي تتم الموافقة على الطلب المقدم من المواطن.

و يمكن للمواطن التواصل ومتابعة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أو من الأرقام التي تعمل على تسهيل التواصل والاستعلام عن أسماء الفائزين في هذه المؤسسة هو الرَّقَم (169621110000).