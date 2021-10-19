رقم سداد بنك التسليف وشروط أخذ قرض ثان وطريقة تسجيل الدخول برقم الهوية. حيث يعتبر كل ما يتعلق ببنك التنمية الاجتماعية هو أمر هام ويشغل بال جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. وذلك لأن بنك التنمية الاجتماعية يعتبر من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وأكبرها وكذلك أكثرها امتلاكا لعدد العملاء. كما يتميز البنك بكونه يوفر الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء والتي تتميز عن غيرها بكونها لديها الكثير من التسهيلات. فهو يقدم مختلف المساعدات المادية والتي تتمثل في القروض والتمويلات كما إنها يتم تقديمها مع نسبة ربح قليلة وكذلك فترة سداد جيدة. كما يوفر البنك الجهد والوقت على العملاء من خلال العديد من التسهيلات والتي تعتبر أهمها هو رقم هاتف موحد خاص بالبنك. وهو ما سنقوم اليوم بالتحدث عنه وكذلك الشروط المطلوبة للحصول على قرض ثان. كما يمكنك التعرف أيضاً على تغيير الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية الخطوات وشروط الكفيل وحالات تغيير الكفيل.

رقم سداد بنك التسليف

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات المختلفة لعملائه والتي يعمل دائما من أجل تطوير هذه الخدمات. كما تتميز هذه الخدمات بتقديمها مع الكثير من التسهيلات العديدة التي تعمل على كسب رضاء العملاء. وتعتبر أهم هذه التسهيلات هو تقديم بنك التنمية الاجتماعية رقم هاتف موحد. ويبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رقم الهاتف والذي يمكننا تقديمه كما يلي:

هناك رقم الهاتف الموحد 1999099 للتواصل مع جميع العملاء لتقديم المساعدات

كما يوجد رقم للإدارة العامة الخاصة بالبنك 0112746444

وكذلك هناك فرع في مكة المكرمة يمكن التواصل معه عن طريق 0127375688.

شروط أخذ قرض ثان من بنك التسليف

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية لعملائه إمكانية أخذ قرض ثان وذلك من أجل حرصه على تقديم المساعدات الكاملة للعملاء. ولكن هناك بعض الشروط للموافقة على أخذ قرض ثان ويمكننا عرضها كما يلي:

تعتبر أهم هذه الشروط هو أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عام وكذلك يجب ألا يتخطى ال70 عام

يتطلب وجود كفيل

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي.

طريقة تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية