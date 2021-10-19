امتلك سيارة أحلامك من خلال تمويل تأجير منتهي بالتمليك بدون سمه

تأجير منتهي بالتمليك بدون سمة أصبح الأمر أسهل بكثير عن الماضي وذلك لأنه يكون من خلال عدة بنوك موجودة في المملكة، وذلك لأنه سوف يمنح كل الراغبين في أن يكون لديهم سيارات ولكن لا يتمكنون من عملية الشراء بشكل فوري حيث أن بعض البنوك سوف تتولى هذا الأمر، ويمكن امتلاك سيارة الأحلام التي يبحث عنها العديد من الأشخاص.

تأجير منتهي بالتمليك بدون سمه

العديد من البنوك أعلنت على العديد من الفرص الخاصة بنظام التأجير، والذي ينتهي في النهاية بنظام التمليك، حيث أن الامتلاك يكون بعد أن يتم الانتهاء من الدفعات، التي تم الاتفاق عليه في الدفعات في العقد، ومن أهم البنوك التي تقوم بهذا الأمر هو بنك الراجحي، والذي يكون من أفضل البنوك في التعاملات، حيث أن البنك يكون هو المالك الرسمي الذي لديه الحق في التصرف في السيارة حتى يتم السداد لسعرها، ولكن يمكن الموافقة على هذه الطلبات ولكن بشروط واهمها:

كل العاملين في القطاعات العامة: حيث أن التقدم لشراء السيارة لا بد أن مرتبه لا يقل عن 5000 ريال سعودية كما أنه يكون مر على عمله حوالي ستة شهور.

الحد الأدنى لكل المتقدمين يكون 18 عام.

أما بالنسبة للعاملين في القطاعات الخاصة، فإن الراتب لا يجب أن يكون أقل من 5000 ريال سعودي ومر على عمله حوالي 18 شهر.

الأوراق المطلوبة تأجير منتهي بالتمليك

يتم هذا التعامل من خلال مجموعة من البنوك في المملكة، لكل الأشخاص الذين لديهم رغبة في امتلاك العديد من السيارات المختلفة، ومن الاوراق المطلوبة عند التقدم بطلب الإيجار المنتهي بالتملك :

أن يكون لديه هوية وتكون سارية المفعول.

يقدم أسعار السيارة التي يريد شرائها.

استمارة من أجل الحصول على السيارة بنظام التأجير الذي ينتهي بالتمليك.

تحضير خطاب من جهة العمل.

توضيح رخصة القيادة السارية.

كشف بآخر التعاملات المالية في آخر ثلاثة أشهر.

فاتورة من الكهرباء.

تأجير منتهي بالتمليك بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي نظام تأجير للسيارات منتهي بالتمليك، ومن أهم ما يميز تأجير الراجحي المنتهي بالتمليك ما يلي:-