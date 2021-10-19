نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سداد المديونية بنك الراجحي الشروط والمميزات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سداد المديونية بنك الراجحي متوفر في صورة عرض لفترة زمنية معينة ومتوفر أيضًا في صورة برنامج تمويلي سار طوال العام الميلادي فقد استطاع بنك الراجحي أن يقدم العديد من البرامج والخدمات المصرفية المتميزة من بينها حاسبة شراء مديونية إلى جانب تمويل لسداد الأقساط الراجحي باعتباره افضل بنك شراء مديونية في السعودية وما يُميزه أنه يوفر سداد مديونية التمويل الشخصي وسداد المديونية العقارية أيضًا كما توفر بعض البنوك الأخرى هذا التمويل من بينها نقل مديونية البنك الأهلي السعودي.

برنامج سداد المديونية بنك الراجحي

يعتبر المنتج من أهم المنتجات التي قام البنك بتصميمها من أجل تلبية رغبات العملاء في كل مكان، فهناك الكثير لديهم التزامات وديون لدى العديد من الجهات الأخرى وخصوصًا البنوك السعودية الأخرى، وقد لا يستطيعون سدادها، فيمكن توحيد تلك الديون وسداد أقساط فقط إلى البنك الراجحي السعودي وذلك بالمميزات التالية:

إمكانية سداد المنتج حتى فترة تصل إلى خمس سنوات.

أما عن معدل النسبة السنوي، فإنه قد أعلن عن بدايته ستكون من 2.37% لجميع العملاء.

حاسبة شراء مديونية البنك الراجحي

أما عن طريقة سداد مديونية الراجحي فإنها تبدأ من حساب قيمة التمويل، وذلك من خلال استخدام حاسبة التمويل من البنك الراجحي ويتم استخدامها وفق التالي:

الدخول إلى منتج سداد المديونية بنك الراجحي.

ثم اختيار الحاسبة.

البدء في إدخال المعلومات التفصيلية المطلوبة من بينها الدخل الشهري والقطاع الوظيفي.

إدخال قيمة الأقساط الشهرية في الفترة الحالية وفترة سداد التمويل.

سداد المديونية العقارية البنك الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن توفير سداد المديونية العقارية من بين المنتجات المميزة التي يوفرها للمواطنين، وذلك بمميزات عديدة من بينها:

إمكانية سداد التمويل حتى فترة تصل إلى 35 عام.

لن يكون المواطن المتقدم بالطلب بحاجة إلى سداد دفعة أولى مقدمة.

أقساط شهرية أقل من الجهات الأخرى.

الحصول على التمويل بهامش ربح تنافسي أيضًا.

ويمكن التعرف على معايير الأهلية وهل أنت مؤهل للحصول على المنتج أم لا من خلال الدخول إلى موقع بنك الراجحي واختيار منتج سداد المديونية العقاري والتعرف على الشروط والأحكام، من بينها ضرورة حصول المواطن على راتب لا يقل عن 3500 ريال سعودي.