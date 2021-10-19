نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط MG ZS موديل 2022 بـ500 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتكز سيارة MG ZS إم جي زد إس 2022 على السمعة الطيبة التي حققتها شركة ام جي البريطانية في منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت سياراتها من بين السيارات التي تنافس بقوة على حصص المبيعات في العديد من الدول مثل السعودية ومصر من خلال تقديم عددًا من الموديلات والطرز التي تلبي كافة التطلعات وترضي كل الأذواق وبأسعار مقبولة إلى حد ما سواء في البيع النقدي أو عبر عروض تقسيط السيارات الجديدة.

مواصفات MG ZS

تأتي سيارة ام جي ZS موديل 2022 بمواصفات قياسية أبرزها المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي المزود بـ16 صمامًا والذي تصل قدرته الحصانية إلى 118 حصانًا وبعزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن لكل متر مع الكفاءة في استهلاك الوقود والتي تصل إلى أكثر من 17 كلم لكل لتر من البنزين وهو معدل ممتاز من استهلاك الوقود.

كذلك تأتي السيارة ام جي مع ناقل حركة أوتوماتيكي دفع أمامي بنمط قيادة عادي، مع كمبيوتر رحلات وشاشة معلومات تعمل باللمس وتشغيل بصمة والعديد من تجهيزات السلامة والمميزات الخارجية مثل حساسات خلفية لصف السيارة وأضواء ساطعة خلال النهار فضلا عن الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية.

سعر ام جي 2022

يبدأ سعر ام جي ZS STD 2022 في السعودية عند 52 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة على السيارات ويصل هذا السعر إلى حوالي 60 ألف ريال بعد إضافة الضريبة وهو سعر الشراء النقدي من الوكيل بدون مصاريف التسجيل أو الرسوم الإدارية التي قد يتم الإعفاء منها في العديد من عروض تقسيط السيارات.

تقسيط ام جي ZS

أما سعر ام جي MG ZS تقسيط فسوف يتفاوت بحسب القدرات المالية للعميل ومدى الملاءة الائتمانية والتي تعني الضمانات التي يوفرها المشتري للبنك أو الوكيل أو شركة التمويل ولكن بوجه عام يمكن تقسيط السيارة بدون دفعة مقدمة ويتم سداد 700 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا بواقع 42 ألف ريال والباقي دفعة أخيرة.

يمكن تحديد 500 ريال شهريا على مدى 5 سنوات بإجمالي 30 ألف ريال ويتم تقسيم الباقي على دفعتين، دفعة أولى في حدود 10 % من السعر ودفعة أخيرة لا تزيد عن 40 %.