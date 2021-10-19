عروض عبد اللطيف علي هيونداي لجميع مواطني المملكة ومعرفه السيارات التي شملتها العروض

عروض عبد اللطيف علي هيونداي الجديدة كليا من اهم عروض السيارات الحديثة التي تم إطلاقها في خلال هذا الشهر الحالي. والتي اعنت عنها الشركة عبر صفحتها علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه تم إطلاقها في خلال الشهر الحالي لجميع أبناء المملكة. مثل عرض التمويل الشخصي من الراجحي في الشهر الحالي بمميزات غير مسبوقه. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الأهلي علي السيارات المستعملة من جميع الوكلاء ومعرفه ماركات السيارات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات المشمولة من العروض بالأقساط الخاصة بكل سياره. مع شرح وتوضيح كيفيه الحصول علي سياره هيونداي من العروض بالخطوات.

عروض عبد اللطيف علي هيونداي

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عن عروضها للسيارات والتي شملت سيارات هيونداي الجديدة كليا بالمملكة. والتي يستخدمها العديد من المواطنين السعوديين لتميزها بالراحة والرفاهية وبمعدل استهلاك رائع للوقود. كما أن الشركة أعلنت عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 1 أكتوبر 2021 وتنتهي في 31 أكتوبر 2021. بالإضافة إلي ذلك أيضا أن الشركة أعلنت علي انه يمكن الحصول علي السيارة كاش أو بالتقسيط.

عروض سيارات هيونداي 2021

كما أعلنت الشركة أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

اكسنت 2021 سمارت بقسط 1041 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

إلنترا 2021 سمارت بقسط 1295 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

اكسنت 2021 سمارت بلس بقسط 1094 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

كريتا 2021 سمارت بقسط 1288 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

سوناتا 2021 سمارت بقسط 1714 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

كريتا 2021 سمارت بلس بقسط 1346 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

سوناتا 2021 سمارت 2.5 بقسط 1810 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

سنتافي 2021 سمارت بقسط 2052 ريال وعلي فتره 60 شهر وبدون دفعه أولي.

كيفيه الحصول علي عروض هيونداي

بالإضافة إلي ذلك أعلنت الشركة عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من عروض عبد اللطيف علي هيونداي عن طريق الذهاب إلي احد فروع الوكيل بالمملكة. أو الاتصال علي رقم 8002442211.