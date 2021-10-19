عروض هايبر بنده اون لاين خصومات على منتجات العنايه الشخصيه

عروض هايبر بنده اون لاين عبارة عن خصم يصل إلى نصف سعر السلعة الأساسية في بعض الأحيان لهذا يلجأ المواطنين إلى الحصول على عروض بنده الإلكترونية من أجل الشراء وادخار المال فيمكن من خلال عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم الحصول على عروض بنده جوالات أو يمكن كذلك الوصول إلى أحدث عروض بنده إلكترونيات حديثة للمنزل العصري في المملكة وسوف نُطلعكم على أحدث عروض بنده لهذا الأسبوع ومنها مستحضرات التجميل.

عروض هايبر بنده اون لاين

يمكن الاستفادة من العروض المقدمة من هايبر بنده الأسبوعية والحصول على تخفيضات كبيرة على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تتمثل في:

عروض العناية بالشعر من بنده

يمكن الحصول على مجموعة الحماية المتكاملة من المياه المالحة من Dove والمكونة من شامبو وبلسم وزيت بسعر 16.95 ريال سعودي للحبة.

صبغة شعر بيجين بدون أمونيا للسيدات بسعر 21.95 بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

سيروم كريستال للعناية بالشعر ضد التقصف بسعر 26.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

صبغة الشعر باليت بألوان مختلفة سعر الحبة 12.95 بدلًا من 24 ريال.

شامبو دابر فاتيكا بحجم 1 لتر بسعر 21.50 ريال.

صبغة بيجين متنوعة الاستخدام يمكن استخدامها من قبل السيدات للشعر ومن قبل الرجال لصبغ اللحية بسعر 26.95 بدلًا من 39.95 ريال.

عروض العناية بالبشرة من بنده

غسول للوجه من فير آند لوفلي بسعر 17.95 ريال للعبوة بحجم 150 جرام.

منظف للوجه من بوندس متوفر بسعر 16.95 للعبوة بحجم من 90/100 جرام.

لوشن فازلين للون الموحد عبوة بحجم 725 مللي بسعر 24.95 ريال.

غسول تفتيح البشرة من غارنيه بسعر 16.95 للعبوة بحجم 100 مللي.

كريم تفتيح البشرة السريع من غارنيه بسعر 14.95 ريال للعبوة بحجم 50 مللي.

مرطب فازلين للشفاه بسعر 16.50 للحبة بحجم 7 جرام.

جل الاستحمام من كامي بسعر 9.95 ريال للعبوة 250 مللي.

6 لصقات في عبوة واحدة لتنظيف وتنقيه الوجه بسعر 15.95 من نيفيا.

غسول مقشر لتفتيح الوجه بسعر 11.95 من نيفيا بحجم 100 مللي.

مزيل العرق من ريكسونا بخاخ بحجم 150 مللي بسعر 16.95 ريال.

وغيرها من العروض التي يمكن الاستعلام عنها من خلال صفحة بنده الإلكترونية الرئيسية ومنها خصومات على المواد والمستلزمات الغذائية للأسر في المملكة العربية السعودية.