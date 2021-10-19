متى ينزل التأهيل الشامل 1443 وكم راتب التأهيل الجديد

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عمر شويل - جدة متى ينزل التأهيل الشامل 1443 وكم راتب التأهيل الشامل من الموضوعات التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع الكثير مواعيد نزول الرواتب والمعاشات عبر شبكة الإنترنت في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني الإعلان عن كافة الأخبار الجديدة حول إعانات التأهيل الشامل في السعودية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير ورابط استعلام راتب التأهيل الجديد وطريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل وسلم إعانات التأهيل الشامل الجديد الذي يبين كم راتب التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة ومواعيد نزول راتب التأهيل الشامل كل شهر، ومتى ينزل التأهيل الشامل بعد التقديم، فتابعونا.

متى ينزل التأهيل الشامل 1442

حددت الحكومة السعودية جدول نزول معاشات الضمان الاجتماعي ورواتب التأهيل الشامل لعام 1442، حيث يتم نزول راتب التأهيل الشامل الجديد كل شهر في اليوم السادس والعشرين من كل شهر بالتاريخ الميلادي، ولكن قد يحدث تغيير بسيط في المواعيد إذا صادف الموعد المخصص للصرف يوم إجازة رسمية، فإذا صادف تاريخ الصرف ليوم الجمعة فانه يتم تقديم الصرف ليوم الخميس الذي يسبقه، أما غذا صادف تاريخ صرف التأهيل يوم السبت فانه يتم تأجيل الصرف ليوم الأحد.

مواعيد صرف راتب التأهيل الشامل لعام 2021

نتابع معكم مواعيد نزول التأهيل الشامل 1442 لكل المستفيدين من إعانات التأهيل الشامل، حيث وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية وتحديث بيانات المستفيدين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، فيمكن للمستفيد معرفة حالة طلبه للحصول على الإعانة والتأكد من استحقاقه ومعرفة موعد نزول راتب التأهيل الشامل الجديد إلكترونيًا دون تكبد مجهود في الذهاب لأحد مقرات الوزارة، وفيما يلي عرض لمواعيد نزول التأهيل الشامل 2021:

راتب التأهيل الشامل لشهر ذي القعدة الأحد 1442/11/17 هـ – الموافق 2021/06/27 م راتب التأهيل الشامل لشهر ذي الحجة الإثنين 1442/12/16 هـ – الموافق 2021/07/26 م راتب التأهيل الشامل لشهر محرم1443 الخميس 1443/01/18 هـ – الموافق 2021/08/26 م راتب التأهيل الشامل لشهر صفر 1443 الأحد 1443/02/19 هـ – الموافق 2021/09/26 م راتب التأهيل الشامل لشهر ربيع الأول 1443 الثلاثاء 1443/03/20 هـ – الموافق 2021/10/26 م راتب التأهيل الشامل لشهر ربيع الآخر 1443 الخميس 1443/04/21 هـ – الموافق 2021/11/25 م راتب التأهيل الشامل لشهر جمادي الأول الأحد 1443/05/22 هـ – الموافق 2021/12/26 م

كم باقي على راتب التأهيل الشامل

هل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم 1442 وكم باقي على نزول راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر ومتى تنزل إعانة التأهيل الشامل من أكثر الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين من إعانات التأهيل الشامل في السعودية، فمن المقرر نزول راتب التأهيل الشامل الجديد في يوم الأحد 17 ذو القعدة 1442 هجرية الموافق 27 يونيو 2021 ميلادية، فتوجد 17 يوم على تاريخ نزول إعانة التأهيل لشهر ذي القعدة 1442.

متى ينزل التأهيل الشامل بعد التقديم

التقديم في التأهيل الشامل يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في على المتقدمين التأكد من استيفائهم لشروط التسجيل في التأهيل الجديد 1442 حتى لا يتم رفض الطلب، حيث وضعت الوزارة سلم إعانات التأهيل الشامل الجديدة 1442 وحددت من هم المستبعدين من إعانة التأهيل الشامل الجديدة، فيمكنكم بعد الانتهاء من التسجيل في التأهيل الشامل اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن حالة قبول الطلب في التأهيل الشامل:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية المعروضة. اختر خيار “خدمات وكالة الرعاية” ثم انقر على “الاستعلام عن الإعانة المبالية”. إدخال البيانات التالية: اسم المستفيد.

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

اختر نوع الإعاقة. إدخال رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري للموقع. اضغط على كلمة “عرض”.

كم راتب التأهيل الشامل 1442

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد لعام 1442، حيص يختلف إعانة التأهيل الشامل من شخص لآخر حسب نوع الإعاقة، ونستعرض لكم رواتب التأهيل الشهرية للمستفيدين من مكرمة التأهيل الشامل في السعودية من خلال الجدول التالي:

نوع الإعاقة إعانة التأهيل الشامل الشهرية تشوهات خلقية أو بسبب حادث أو خلع في أحد مفاصل الفخذين 10 آلاف ريال لين العظام والروماتويد بالمفاصل 10 آلاف ريال عيب خلقي في القلب أو تخلف عقلي بدرجة بسيطة أو متوسطة 10 آلاف ريال التوحد أو الاكتئاب والاضطرابات النفسية والأمراض الجلدية 10 آلاف ريال تليف الرئة وأمراض الصدر 10 آلاف ريال الإعاقة الذهنية والأنيميا والصرع 10 آلاف ريال شلل التشنج بالأطراف السفليَّة 10 آلاف ريال البتر ناتجًا عن جراحة بسبب مرض خبيث 10 آلاف ريال البتر نتيجة التعرض لحادث 10 آلاف ريال الأصم أو الأبكم 10 آلاف ريال الشلل بالطرف العلوي أو السلفي سواء الأيمن أو الأيسر 10 آلاف ريال الشلل الثلاثي والرباعي 14 ألف ريال الشلل الرباعي التام 20 ألف ريال بتر خلقي في أحد الأطراف العلوية أو كليهما 14 ألف ريال ضعف أو قصر بأحد الذراعين عن الآخر 4 آلاف ريال الضعف بالأطراف الأربعة 14 ألف ريال عيوب في النطق أو الإبصار أو ضعف بالسمع 4 آلاف ريال المصابين بالإعاقات المتعددة ذات الفئة المتوسطة 14 ألف ريال

طريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل 1442

التسجيل في التأهيل الشامل 1442 يتم من خلال تتبع خطوات سهلة وبسيطة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفيما يلي نستعرض خطوات التسجيل في إعانات التأهيل الشامل:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت. اضغط على البوابة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول.. اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. اختيار “خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة”. قم بكتابة كافة البيانات الشخصية للمتقدم. إدخال بيانات الدخل في الحقول المخصصة لها. إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد. قم بالإقرار على صحة البيانات التي قمت بتعبئتها لذلك تأكد من صحة البيانات جيد. قم بتقديم الطلب. يرسل الموقع رسالة نصية على هاتف المستخدم. تتضمن الرسالة على رقم الطلب.

شروط التأهيل الشامل الجديدة 1442

يبحث الكثير من الأشخاص في السعودية عن شروط التأهيل الشامل الجديدة، فيحب على المستفيد استيفاء هذه الشروط للحصول على راتب التأهيل الشامل والاستفادة من كافة التسهيلات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة المسجلين في برنامج التأهيل الشامل بالمملكة، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

ألا يتجاور دخل المستفيد أربعة آلاف ريال.

ألا يزيد عمر طالب الخدمة عند تعرضه للإعاقة 45 سنة.

يشترط أن تكون إعاقة طالب الخدمة ضمن سلم الإعاقات المسجلة في برنامج التأهيل الشامل الجديد 1442 مثل الصرع والاكتئاب من الاضطرابات العقلية أو البتر والشلل بأنواعه والعيوب الخلقية التي تندرج تحت قائمة الإعاقات العضوية بالإضافة إلى الإعاقات النفسية والذهنية كالتوحد.

يجب أن يكون طالب الخدمة غير مستفيدًا من أحد مراكز الإيواء في السعودية.

يشترط أن يكون قد أقام المتقدم بالطلب في المراكز الصحية الحكومية لأكثر من 6 أشهر في السنة الواحدة.

يشترط أن يكون المستفيد من راتب التأهيل الشامل مقيمًا بشكل كامل في المملكة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل

تقديم أصل الهوية الوطنية للمستفيد مع نسخة منها؟ يجب أن يخضع المتقدم بالطلب للكشف الطبي الشامل للتحقق من حالته الصحية. العرض على مجموعة متخصصة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ومن ثم كتابة تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية، ثم توثيقه بتاريخ حديث وختم التقرير للتأكد من أن طالب الخدمة من ذوي احتياجات الخاصة المستهدفة من برنامج التأهيل الشامل. أن يقوم المستفيد بتقديم 4 صور شخصيه له ، ويجب أن تكون الصور بمقاس 4*3 ، ويشترط أن تكون الصورة واضحة الملامح وحديثة وملونة وبدون تلاعب فيها. إذا كان المتقدم بالطلب يعمل في أحد الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ، فانه ينبغي عليه أن يقوم بتقديم ورقة مختومة بختم المنشأة بها كافة تفاصيل دخله الشهري.

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل

يجب على المستفيدين من برنامج التأهيل الشامل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإجراء عملية تحديث البيانات المطلوبة إلكترونيًا، حيث لا يضطر المستفيد أن يتكبد الذهاب لأحد مقرات الوزارة لإجراء تحديث بيانات التأهيل الشامل، وفيما يلي عرض لكيفية تحديث بيانات التأهيل الشامل بكل سهولة ويسر:

الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية. انقر على قسم “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية. قم بتحديد خيار خدمة “وكالة الرعاية”. انقر على “خدمة لاستعلام عن الإعانة المالية”. في هذه الخطوة يتم إضافة البيانات المطلوبة للتحديث. انقر على كلمة “التالي”. يطلب الموقع إضافة البيانات التالية: رقم المستفيد.

رقم الهوية الوطنية.

قم بتحديد نوع الإعانة.

إدراج الرمز المرئي. ينتقل الموقع إلى خدمة تحديث البيانات. قم بمراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها. اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”. يصلك إشعار يفيد بإتمام عملية التحديث بنجاح.

وفي نهاية هذا المحتوى نتمنى أن نكون قد أجبنا عن سؤال متى ينزل التأهيل الشامل 1442 بعد عرض جدول نزول إعانة التأهيل الشامل لعام 1442/2021، كما تحدثنا عن شروط استحقاق راتب التأهيل الشامل 1442 وسلم رواتب التأهيل الشامل الجديد وخطوات التسجيل في التأهيل الشامل مع عرض طريقة الاستعلام عن حالة قبول التأهيل الشامل.