منصة سلفة قدم وأحصل على أسرع سلفة تحصل على 5000 ريال وخطوات الحصول على السلفة

عندما تجد من يمنحك مبلغ من المال وقت تعثرك يصبح هو الأفضل وعندما تجد من يسلف دون اقتراض من البنوك يبقى هو الأفضل وعندما تجد من يساعدك على سداد فواتيرك دون وقوع غرامات بسبب تعثرك يبقى هو الافضل، نجد كل ماتكلمنا عنه بشكل مثالي وأفضل تجدنا نتكلم عن منصة سلفة التي تقف مع جميع المواطنين وتساعد الأسر ومنها تحصل على سلفة 5000 ريال كسلفة سريعة لتغطية احتياجاتك حيث يمكنك الحصول على تمويل قرض سريع من خلال منصة سُلفة الإلكترونية السعودية، وهي أول بوابة للتمويل الشخصي السريع، حيث يمكن التقديم من خلالها أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، وفور استيفاء الشروط وخطوات التقديم، يتم تلقائيًا إضافة المبلغ الذي يصل إلى 5000 ريال لحسابك البنكي، مع العلم أن تلك المنصة مخصصة فقط لتمویل الأفراد بموجب ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي، ويُغطي تمويل منصة سُلفة، الاستخدامات الشخصية، مثل سداد الفواتير المختلفة، تحسينات المنزل، مستلزمات السفر، شراء منتجات أخرى، ومن موقع ثقفني نوضح الشروط وخطوات الحصول على سلفة ويتطلب منك الأمر فقط من أجل الحصول على التمويل، إنشاء حساب جديد عبر الصفحة الرسمية الإلكترونية، ثم تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد.

شروط الحصول على السلفة:

أن يكون المتقدم سعوديًا الجنسیة والأصل والمنشأ. أن يكون مقيمًا لشكل دائم داخل المملكة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عام. التمویل متوفر بدون تحویل راتب. أن يكون المتقدم على رأس العمل. ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة للموظفين. ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر في الخدمة للقطاع الخاص.

كيفية التقديم لطلب سلفة عبر المنصة:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي على الرابط التالي لمنصة سلفة . ثم الدخول عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد. ثم اختيار بند طلب التمويل الشخصي. ثم تحديد المبلغ المالي الذي تود الحصول عليه. مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأقصى 5000 ريال. ثم تحديد فترة السداد لتلك السلفة. تسجيل كافة البيانات الشخصية. إرفاق صورة شخصية والمرفقات المطلوبة

للتواصل والرد على استفسارات العملاء:

منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي منصة سلفة للتمويل تمنح التمويل الشخصي السريع باستخدام التقنية المالية ولخدمات العملاء والعناية بالعملاء الرقم الموحد 920000327