سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية 1443 .. ومهام الأمن السيبراني

سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية والذي يعد من الجهات الأمنية الهامة، والذي يقوم بمهام متخصصة للهيئات والمصالح الحكومية، وهذا التخصص مطلوب ليس في السعودية فقط ولكن في مختلف دول العالم، ويعتبر من المجالات المربحة والمطلوبة في سوق العمل، حيث يحتاج إلى دراسة وخبرة عملية ومهارات خاصة، لذا فإن عدد المتخصصين في هذا المجال قليل، وقد تم وضع سلم لرواتب الأمن السيبراني في السعودية بما يتناسب بشكل طردي مع الخبرة العملية والدراسة المتخصصة، حيث يعني منسوبي هذا التخصص بحماية المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، والعمل على صد ومواجهة أي اختراق لها، ونوضح خلال السطور التالية سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية 1443 وموضوعات أخرى ذات صلة .

سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية 1443

سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية تم تنظيمة بحيث يتناسب مع الخبرة العلمية والعملية والمهارات التي يملكها موظفو الأمن السيبراني، كما يحدد بحسب المؤسسة التي يعمل بها، حيث يحصل العاملين في تخصص الأمن السيبراني على مقابل مادي مجزي وكبير يتناسب مع قلة المتخصصن في هذا المجال، وجاء سلم رواتب الأمن السيبراني في السعودية للعام الحالي على النحو التالي :

راتب أخصائي أمن معلومات تقني الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب أخصائي اختبار الاختراق الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مختبر اختراق التطبيقات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محقق جرائم الحاسوب الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مدير قطاع الأمن السيبراني الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محقق جرائم / خبير أدلة جنائية في أمن المعلومات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب ضابط حماية البيانات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب خبير طورائ الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محلل الاخترافية الأمنية الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محلل البرمجيات الخبيثة الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محلل أمن سيبراني الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مهندس أمن سيبراني الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مراقب أمني الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مهندس أمن شبكات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب محلل مركز عمليات الأمن الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مدعي عام متخصص في جرائم أمن المعلومات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مطور برامج الأمن الذكية الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب باحث ثغرات / مطور اقتحامات الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .

راتب مختبر اختراقات النظام والشبكة والويب الحد الأدنى : 8550 ريال سعودي . الحد الأقصى : 29,600 ريال سعودي .



مهام الأمن السيبراني

يقوم الأمن السيبراني بالعديد من المهام التي تخص أمن المعلومات للشركات والمؤسسات والأشخاص، ويتبع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، الملك سلمان مباشرة نظرًا للأهمية الكبيرة والمهام الاستراتيجية التي يقوم بها، وأبرز المهام التي يقوم بها الأمن السيبراني في المملكة :