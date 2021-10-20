إسقاط العمالة المنزلية بالجوازات السعودية إلكترونيًا عام 1443، حيث يتواجد علي أرض المملكة العربية السعودية الكثير من العمالة المنزلية الذين يدخلون المملكة من خلال تأشيرة خروج وعودة، ولكن يفضل بعضهم عدم الرجوع مرة أخري إلى صاحب العمل الذي قام بإصدار التأشيرة له، لذا قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوجيه تنبيه هام الي أصحاب الأعمال بضرورة إبلاغ الجوازات بذلك من أجل إسقاط كفالة العامل الذي يتبع له من أجل عدم التعرض الي وقوع مخالفات من جانب الوزارة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة إسقاط العمالة المنزلية إلكترونيًا وشروط الوزارة من أجل الموافقة علي إسقاط عامل بشكل إلكتروني سريع.

طريقة إسقاط العمالة المنزلية إلكترونيًا

إسقاط العمالة المنزلية هي خدمة إلكترونية تم توفيرها لجميع المواطنين الذين يتوافر لديهم عمالة، ويتم التوجه الي إسقاط العمالة بعد مرور 6 أشهر من انتهاء الصلاحية الخاصة بمدة التأشيرة، ويتم ذلك بدون تقديم بلاغ، ولكن في الحالات الخاصة بخروج العامل وعدم عودته مرة أخري، فيتم إسقاطه عبر خدمة تواصل من خلال خدمات منصة أبشر علي أن يكون قد مر 30 يومًا علي انتهاء صلاحية التأشيرة، وفيما يلي طريقة تفعيل إسقاط العمالة المنزلية:

الدخول مباشرة علي موقع الخدمة/ منصة أبشر.

ثم تسجيل الدخول بالمنصة من خلال حساب أبشر الأفراد.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي تبويب “خدمات” من خلال قائمة خدماتي المتوفرة بالموقع.

ثم التوجه الي اختيار الجوازات بالقائمة.

الضغط علي خدمة “تواصل” ثم اختيار طلب جديد.

يتم تسجيل وإدخال جميع التفاصيل والمعلومات التي من خلالها يتم إسقاط العامل.

الضغط علي تقديم الطلب.

شروط إسقاط العمالة المنزلية بالجوازات السعودية

حددت الجوازات السعودية عدد من الشروط التي من خلالها يتم الموافقة علي إسقاط أفراد العمالة المنزلية، وهي: