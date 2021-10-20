رابط التسجيل في منصة سبل الإلكترونية بصندوق تنمية الموارد البشرية 1443

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رابط التسجيل في منصة سبل الإلكترونية 1443، حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في منصة سبل الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، فهي واحدة من المنصات الإلكترونية المميزة التي تم توفيرها من أجل تقديم يد المساعدة لمواطني المملكة في اختيار المجال العلمي والمهني المناسبة لهم، فيتم توفير العديد من الدورات التفصيلية بالإضافة إلى تقديم النصائح التي يتم الاستفادة منها بشكل كبير، مما يساعد علي معرفة طبيعة الميول الخاصة بالعمل والتعرف علي أحدث المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، ومساعدتهم علي اختيار أفضل المهن المناسبة لهم من خلال قرارات صحيحة، واليكم رابط التسجيل في منصة سبل.
التسجيل في منصة سبل الكترونياً
بإمكان طلبة الثانوية وطلبة الجامعات بالإضافة الي طلبة المعاهد الأكاديمية وجميع موظفي الدولة، الاستفادة من التسجيل في منصة سبل حتي يتم اختيار تخصص العمل الذي يتوافق مع ميول كل شخص الدراسية أو المهنية، وفيما يلي طريقة التسجيل:
- يجب الدخول علي موقع التسجيل التالي/ منصة سبل.
- يجب الضغط علي تبويب” تسجيل الدخول” من أعلي صفحة الموقع.
- يجب الضغط علي التسجيل ثم تسجيل بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.
- يجب علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل أن يحدد تاريخ الميلاد ثم إدخال رمز التحقق.
- يتوجب الضغط على أيقونة “متابعة” وتسجيل كافة البيانات التي يطلبها نموذج التقديم ثم الضغط علي إتمام التسجيل.
وبذلك يكون تم تسجيل حساب جديد بمنصة سبل والاستفادة من جميع الخبرات والبرامج والدورات التي يتم تقديمها عبر المنصة مجاناً.
خدمات منصة سبل
منصة سبل تقدم خدمات خاصة بالتثقيف والإرشاد المهني من خلال موقع المنصة الإلكتروني، ومن هذه الخدمات:
- خدمة خاصة بالسيرة الذاتية: فمن خلال تسجيل السيرة الذاتية علي المنصة يتم العمل علي إجراء معاينة لترتيب الخبرات العلمية وكذلك العملية حتي تستطيع المنصة إرسالها إلى شركات وجهات العمل المتعددة.
- خدمة الإرشاد المهني: حيث تتولي المنصة توفير الكثير من الدورات الخاصة بالإرشاد المهني ويتم ذلك الكترونياً عبر موقعها من اجل مساعدة المستفيدين في تحديد الوظائف التي تعد مناسبة لهم.
- خدمات خاصة بالاستشارات المهنية لجميع المستفيدين من المنصة.
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