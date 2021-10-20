نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نادي مرسول بارك للاستفادة من حجز التذاكر وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع مرسول بارك هو موقع ويب لملعب مرسول بارك تم تصمّيمه ليكون المنصة الرقمية التي من خلالها يتم حجز تذاكر المباريات. وقد عاد الموقع المشار إليه بحلة جديدة وإجراءات أسهل التي من خلال تنفيذها يتم حجز التذاكر والتي تختلف أسعار وفقاً لفئة المدرجات والمقعد المميز.

مرسول بارك

أمتلك شركة الوسائل السعودية حقوق إدارة الأستاذ الذي تحول فيما بعد إلى -مرسول بارك- الكائن في الرياض، بعدما عرف باسم استاد جامعة الملك سعود، والذي تم افتتاحه رسميا مايو 2015م، وقوت شركة الوسائل السعودية استراتيجية تطوير النادي والنهوض بخدماته، ثم اتجاهها لتوسعة المدرجات، لاستيعاب العديد من المشجعين، وتوفير خدمات الراحة والطعام وبشكل أساسي لمدرجات فئة VIP مع 5 فئات مختلفة، يستضيف النادي مباريات الفريق الأول لنادي النصر على أراضي الملعب وفقا لعقد أبرم مع شركة الوسائل السعودية.

هل تعرف كيفية شراء تذاكر موقع مرسول بارك عبر الأنترنت

يحتفظ موقع مرسول باركوك بإجراءات يسيرة في سبيل حجز التذاكر محل الطلب مع تذاكر موسمية للشراء، لجميع مباريات نادي النصر لموسم 2021-2022 في الدوري السعودية للمحترفين والبالغ عددها 15 مباراة، بأسعار تبدأ من 650.00- 1250.00 ريال سعودي، ويكون الحجر من خلال تذاكر النصر في الرابط المخصص على موقع مرسول، وينبغي قبل ذلك تسجيل الدخول أو بمعنى آخر إنشاء حساب.

وجاءت تعليمات وإرشادات الموقع على الأنترنت لمن يرغب بطلب حجز التذاكر إلكترونيا ليكون ذلك مفهوماً للجميع، مع مراعاة أن يفي الحضور بالشروط التي وضعت لدخول النادي، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الفقرة الآتية.

لكي يتم طلب حجز التذاكر ينبغي تسجيل الدخول الى حسابك الذي أنشأته على الموقع.

على مقدم طلب الحجز البحث على الخريطة لاختيار إحدى المدرجات بحسب كل فئة مع فارق الأسعار.

القيام بتحديد المقعد الشاغر المطلوب وهو سيكون مكان الجلوس الرئيسي.

أختر كيف تريد ان تسدد قيمة التذكرة ( من خلال الماستر كارد أو الفيزا) وأستكمل عملية السداد لها ثم أنقر على خيار “إدفع الآن”.

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شروط إستخدام تذاكر نادي مرسول بارك 2021