نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة ، يرغب العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية التأكد من صلاحية إقامتهم ، لكي لا يتم فصلهم من عملهم وترحيلهم الي بلدهم ، ولذلك قد قامت المملكة العربية السعودية بالتصريح عن موقع من خلال موقع التنمية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، كما أنه يمكن دفع قيمة الإقامة عبر منصة أبشر أيضا ، ومن خلال المقال الأتي نعرض لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية ، فقط تابعوا معنا المقال الأتي .

صلاحية الإقامة

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير ميزة الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا ، للتخفيف علي المواطنين ، ولكي تتمكن من الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر ، يتوجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما يلي :

في البداية يقوم المقيم بالدخول الي رابط منصة أبشر ثم يقوم بتسجيل الدخول عبر كتابة البيانات بشكل صحيح مثل اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك قم بالضغط علي الاستعلام عن صلاحية الإقامة اكتب رقم الإقامة الخاص بك قم بكتابة الرمز المرئي ثم قم بالضغط علي كلمة عرض سوف تظهر لك النتائج فور اتباع المذكور أعلاه

قيمة الغرامة في حالة انتهاء صلاحية الإقامة

في حال انتهاء الإقامة وعدم تجديدها في المعاد المحدد ، سوف يتوجب علي المقيم دفع غرامة مالية ، وإلا يتم فصلة من عمله وترحيله الي بلادة ، ومن خلال السطور القادمة .. نتعرف علي قيمة هذه الغرامة المالية للمقيمين في المملكة العربية ، في حال تم أنتهاء صلاحية الإقامة .. بدون أن ينتبه إليها الوافد ، يجب أن يقوم بدفع غرامة ، تقدر بقيمة 500 ريال سعودي ، وفي المرة الثانية يقوم بدفع 1000 ريال سعودي .

و اذا تكرر عدم الدفع للمرة الثالثة ، في هذه الحالة يم ترحيله الي بلادة وفصلة من عمله ، ولن يتمكن من العودة مرة أخري ، ويمكن أن يعرض نفسة الي السجن داخل المملكة العربية السعودية ، لذلك علي المقيمين الاهتمام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل دوري