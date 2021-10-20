قرضك فى دقائق حتى 2 مليون ريال من بنك الإنماء بدون كفيل وبفترة سداد 60 شهر للسعوديين والمقيمين

أسهل إجراءات بنكية وأسرعها قدم واستلم قرضك في دقائق معدودة من مصرف الإنماء، هو الأسرع بين التمويلات المالية المقدمة من كافة بنوك المملكة حيث يقدم للراغبين فى صرف تمويل مالي من بنك الانماء أسرع اجراءات بنكية، وبدون كفيل وبفترة سداد تصل الى 60 شهر وبشروط ميسرة بفائدة ربح هامشية لا تذكر وتشمل المواطنين والوافدين العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، وذلك بصورة سهلة دون تعقيد الإجراءات بل على العكس تتم بسرعة مع إعطاء موافقة فورية عند تقديم الطلب، يعرض تمويل يقدم للعملاء للحصول على تمويل يصل الى 2 مليون ريال، اطلب واستلم من بنك الانماء، مع العلم بأن هذا النوع من القروض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، فضلاً أن البنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) لكي تكن مطمئن عند طلب التمويل بأنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البنك المركزي نفسه مما يضمن الحقوق للطرفين في العقد المٌوقع، علاوة على ذلك يوفر عدة خصائص تجعل التمويل سهل ليس عبئاً طوال فترة التقسيط.

شروط تمويل فوري بدون كفيل مصرف الإنماء:

يشترط تحويل الراتب إلى المصرف. لابد من فتح حساب جاري لدى المصرف وفي شركة الإنماء للاستثمار. أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة (معتمدة). حصولك على الحد الشامل.

خطوات طلب تمويل بدون كفيل من بنك الإنماء:

تعريف بالراتب والبدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالعمل والمسمى الوظيفي . خطاب تحويل الراتب . بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية. سجل ائتماني جيد. لمزيد من المعلومات والرد على اية استفسارات وذلك بالاتصال على رقم مصرف الإنماء 8001208008 المجاني أو عبر رقم 920028000.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الإنماء: