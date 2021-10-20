باقل اجراءات تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب شركة التيسير هامش ربح منافس ميسر للغاية

أسرع تمويل يتم بطريقة إلكترونية أون لاين أو من خلال التطبيق بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تتم الموافقة في دقائق معدودة وصرف المبلغ خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وذلك في حالة استيفاء الشروط المحددة واكتمال الوثائق المطلوبة، تمويل سريع 100 ألف ريال سعودي من شركة التيسير للتمويل، يكون مقالنا اليوم ومن موقع ثقفني نكتب خطوات الحصول على القرض، حيث انه يتم بأسهل إجراءات ممكنة دون طلب كفيل غارم أو تحويل الراتب إلى بنك معين، معتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما هدفها توفير الحلول المالية بصورة مبتكرة في إطار التكنولوجيا والتحول الرقمي تقدم القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل السيارات مع الوعد بالتملك سواء الجديدة أو المستعملة.

كيفية تقديم طلب تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب:

بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية. خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص. العنوان الوطني. شهادة من التأمينات الاجتماعية . مطلوب كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير:

القرض مجاز من هيئة الرقابة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب حتى 100 ألف ريال سعودي. فترة التقسيط مرنة تصل إلى 60 شهراً مريحة السداد. قرض سريع للرجال والنساء يتم الصرف خلال 24 ساعة عمل. إمكانية التسوية المبكرة وفق ضوابط البنك المركزي. هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض. الرسوم الإدارية بنسبة 1% كحد أقصى 5.000 ريال من إجمالي التمويل أيهما أقل. التيسير تقل أي شركة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حتى الغير مدرجة لديها، المهم أن العميل يكون مطابق للشروط والمستندات.

شروط الحصول على القرض:

التمويل متاح للسعوديين الجنسية فقط. لا يقل الراتب الشهري عن 5.000 ريال سعودي. أن يكون العميل على رأس عمل ولا تقل الخدمة عن ستة أشهر. العمر لا يقل عن 21 سنة. القرض يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال.

لخدمة العملاء والاستعلام :

وفي حال وجود أي استفسار حول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من شركة التيسير يمكنكم التواصل عبر رقم خدمة العملاء على 920010181 وسوف يقوم أحدهم بالرد عليكم.