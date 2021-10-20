نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج محمد بن سلمان سند | شروط وطريقة الحصول علي الدعم المالي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج محمد بن سلمان المعروف باسم دعم سند للزواج أحد البرامج الداعمة التي يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل المقبلين علي الزواج من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لكل الشباب المقبلين علي الزواج ولكن لا يستطيع، لذلك أطلق خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا البرنامج المعروف باسم سند محمد بن سلمان علي مساعدة جميع شباب المملكة العربية السعودية الغير قادرين علي الزواج، ومد يد العون لتكوين أسرة والعمل علي الاستقرار الأسري، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشروط الحصول علي الدعم.

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

هي واحدة من أهم إحدى المؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي قد تم إنشاءها بعد تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.حيث تعمل المؤسسة علي تقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع شباب المملكة من أجل العيش بحرية وكرامة وتحسين الحالة الاجتماعية للمواطن في ظل حكم الملك محمد بن سلمان ولي العهد.ويعتبر من أهم برامج المؤسسة سند محمد بن سلمان والذي يعتبر أحد تنمية القدرات البشرية، و والذي يهدف لمساعدة الشباب له شروط خاصة من أجل الحصول علي الدعم، وفيما يلي سوف نقدم رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لجميع المقيمين في المملكة السعودية

شروط برنامج محمد بن سلمان سند

أعلن سمو عهد المملكة حفظه الله بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من فئات المجتمع للحصول علي مبادرة برنامج سند، وذلك من أجل تحقيق مبادئ الاستقرار الأسري و لتعزيز أواصره، وجاءت الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب المساعدة حامل الجنسية السعودية.

ألا يتعدى عمر الشخص الراغب في التسجيل عن 40 سنة.

يجب إلا يقل عمر الزوج المقبل بالزواج عن 21 عام، وإلا يقل عمر المقبلة عن 18 عام عند التقديم.

الحد الأقصى للمهر الخاص بالزوجة 50 ألف ريال.

إلا يتعدى الراتب الخاص بالزوج عن 4000 ريال.

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي سند محمد بن سلمان حاصل علي شهادة الثانوية علي الأقل من المملكة السعودية.

أن يكون العقد الخاص بالزواج غير قديم، حيث لا يتعدى تاريخه عن عام.

لتصبح مستفيد من برنامج سند يجب أن تكون هذه هي المرة الأولي للزواج.

وتعتبر أولوية المستحقين الاستفادة من البرنامج الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان هم الأيتام السعوديين وأبناء الشهداء.

وتوجد العديد من الجمعيات الخيرية الربحية المختلفة التي تهدف مساندة شباب الوطن، و نشر برنامج سند محمد بن سلمان علي موقعه الرسمي أنه المؤسسة غير ربحية.

التسجيل في برنامج سند

يمكن للمواطنين أو المقيمين في المملكة السعودية تسجيل الدخول في سند الذي أطلقه ولي الهد الأمير محمد بن عبد العزيز ال سعود للشباب من أجل تلبيه احتياجات الزواج و تعزيز المستوي الاقتصادي و الاجتماعي وذلك بالدعم المالي، ويمكن التسجيل برنامج سند من خلال الأتي:

يجب الدخول علي موقع سند محمد بن سلمان.

قم باختيار الصفحة الخاصة بـ المبادرات الخاصة لسند.

يجب التأكد من صحة ومطابقة كافة الشروط الخاصة بأهلية سند للزواج المقدمة من سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

قم بإنشاء حساب خاص من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب تعدي الدورة الخاصة بالدعم المالي، وانتظار رسالة تفيد اعتماد الطلب المقدم.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي شروط سند وآلية التسجيل للحصول علي الدعم المالي، ومعرفة الجهات المعنية بتقديم مساندة الشباب.