كيفية تفعيل رقم الجوال في توكلنا من خلال منصة أبشر الإلكترونية 1443 هـ

يصنف تطبيق توكلنا بأنه من أهم التطبيقات التي دشنتها المملكة العربية السعودية منذ اندلاع جائحة كورونا حيث تغطي الكثير من الخدمات للمواطنين، ولكن يشترط تفعيل رقم جوال المستخدم في توكلنا حتى يتسنى له الاستمتاع بالخدمات التي يطرحها مثل خدمة تنشيط بيانات الطلاب بالمدارس وخدمة التلخيص الأمني الموثقة ومتابعة الحالة الصحية للفرد، هذا ونرصد لكم في التالي كيفية تفعيل رقم الجوال في توكلنا.

كيفية تفعيل رقم الجوال في توكلنا عبر منصة أبشر

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل رقم الجوال على تطبيق توكلنا يسمح للمواطنين والمقيمين بممارسة الكثير من الأنشطة المتعلقة بدخول الأماكن الخاصة والعامة بالمملكة، حيث يكشف المستخدم عن حالته الصحية لمن يطلبها من الموظفين حتى يتحقق من عدم إصابته بكورونا، هذا ويمكنك عزيزي المستخدم تعريف رقم الجوال في توكلنا عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

يستطيع كل من يمتلك حساب على منصة أبشر أن يقوم بتفعيل رقم الجوال على حسابه من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من “هنا“.

الضغط على “أبشر للأفراد” ثم بادر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

عليك بكتابة رمز التحقق المرسل إليك من خلال رسالة قصيرة.

اختر “خدماتي” ثم توجه باختيار الخدمات العامة.

تجد أيقونة “تعريف رقم الجوال عبر توكلنا” فقم بالضغط عليه.

بعد ذلك، أدخل رقم الهوية.

عليك تحديد نوع التقويم سواء ميلادي أم هجري.

قم بكتابة تاريخ ميلادك بصورة صحيحة ثم أدخل رقم الجوال الذي ترغب بتعريفه.

اضغط على كلمة “التالي” ومن ثم يصلك رمز التحقق في رسالة نصية، قم بإدخاله للتأكيد على عملية التفعيل.

تعريف رقم الجوال بدون منصة أبشر

إن لم يكن لديك حساب على منصة أبشر الإلكترونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيل حسابك بسهولة ويسر: