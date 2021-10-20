طريقة إضافة الأبناء والزوجة في توكلنا السعودية 1443

أصبح تطبيق توكلنا والتسجيل به من أهم البطاقات التي يجب على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحرص عليها لإنجاز الكثير من الأمور والمهام الحكومية بالبلاد، ويمكنك بسهولة إضافة الأبناء والزوجة في توكلنا السعودية عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من توكلنا، فهو واحد من التطبيقات المقدمة من الهيئة العامة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم الرعاية الصحية المتكاملة للأفراد، في السطور القادمة نوضح كيفية إضافة الأبناء والزوجة في توكلنا السعودية 1443.

طريقة إضافة الأبناء والزوجة في توكلنا

يسهم تطبيق توكلنا السعودية في التوفير من الوقت والجهد بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن أنه يمكن تحميله بسهولة على كافة الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل، ويمكن من خلاله إضافة الأبناء والزوجة عبر الآلية التالية:

كيفية إضافة الأبناء في توكلنا

يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف سواء اندرويد أو ايفون.

ثم يتم فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

تحصل على رمز التحقق على الهاتف المسجل، كل ما عليك هو إدخاله في الخانة المخصصة له لتفعيل الحساب.

أدخل إلى أيقونة حسابي، ومنها اختار خدمة الأفراد والمكفولين.

انقر بعدها على زر خدمة إضافة الأبناء.

املأ البيانات المطلوبة والتي تختص بالأبناء المراد اضافتهم إلى توكلنا، ثم تأكد من دقة وصحة البيانات.

انقر في النهاية على زر حفظ لإتمام عملية إضافة الأبناء بنجاح.

خطوات إضافة الزوجة في توكلنا 1443

يتمكن أيضًا المواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية من تسجيل الزوجة في توكلنا من خلال اتباع الآلية التالية:

يتم فتح تطبيق توكلنا السعودية ثم تسجيل الدخول برقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل كلمة المرور، ثم أدخل غلى حسابي الخاص بالملف الشخصي للمستخدم.

انتقل بعدها إلى زر حسابي ثم اختار أفراد الأسرة والمكفولين.

ابدأ في ملء بيانات الزوجة بدقة وبعناية، ثم راجع البيانات للتأكد من صحتها.

انقر في النهاية على زر حفظ.

كيفية إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا السعودية

منصة مدرستي التعليمية السعودية هي المنصة المعنية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، وللتسجيل في المنصة والاستفادة من كافة خدماتها التعليمية أون لاين، لا يجب هذا إلا بالتسجيل والتفعيل من خلال تطبيق توكلنا، ويمكن لأولياء الأمور إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية: