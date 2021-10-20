نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر موسم الرياض 2021 الأسعار وكيفية حجز تذكرة لحضور مسيرة الافتتاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر موسم الرياض 2021 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز تذكرة موسم الرياض بعد ان اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه الترفيه الدكتور تركي آل الشيخ المستشار الرسمي في الديوان الملكي السعودي عبر حسابه الشخصي على المنصة العالمية تويتر عن الموقع الرسمي الذي يمكن من خلالها حجز تذاكر حفل مسيرة افتتاح ‫موسم الرياض 2021 الذي سينطلق في موعده المحدد سابقا يوم الأربعاء الموافق لــ 20 أكتوبر الجاري، واكد رئيس هيئة الترفيه أن عمليات حجز التذاكر تخطت المئة ألف في دقائق معدودة معبرا عن استغرابه ودهشته من الرغبة الكبيرة للمواطنين السعوديين والوافدين من حضور فعاليات موسم الرياض واشتياقهم إلى العودة للحياة الطبيعية بعدما عرفت المملكة إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على خطوات حجزة تذكرة لحضور مسيرة موسم الرياض 2021.

تذاكر موسم الرياض 2021

أكد آل الشيخ ان افتتاح موسم الرياض سيعرف فعاليات كثيرة ومبهرة بمشاركة شخصيات عالمية كبيرة، كما ستشهد الفعاليات مسيرة موسم الرياض ومن المرجح ان تكون من اكبر المسيرات العالمية حيث سيشارك فيها اكثر من ألف وخمس مئة مشارك من مختلف الدول، كما ستشمل مسيرة موسم الرياض عروض دبابات هارلي العالمية، والألعاب النارية المختلفة، كما ستحتوي عروض موسم الرياض على اكثر من 2700 طائرة درون ستصور الحفل من في كل الاتجاهات، كما سيتم تخصيص مدرجات لكافة الحاضرين لمشاهدة استعراضات مسيرة موسم الرياض 2021.

حجز تذاكر موسم الرياض

كما اكدنا لكم سابقا فقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية عن انطلاق موسم الرياض 2021 تحت شعار “تخيَّل أكثر” الذي سيستمر إلى غاية مارس 2022، وأتاحت هيئة الترفيه إمكانية حجز تذاكر موسم الرياض بشكل الكتروني من خلال شراء التذكرة عبر تطبيق موسم الرياض وذلك باتباع جميع الخطوات المدونة أدناه بشكل مفصل:

الولوج إلى الموقع الرسمي جوجل بلاي ورفع تطبيق موسم الرياض 2 يجب على كل مشارك يريد الحضور إلى الفعاليات انشاء حساب خاص به على التطبيق. اختيار الفعالية التي يرغب في الحضور اليها نوصي الاخوة السعوديين والوافدين باختيار الفعاليات التي لا تشمل محاذير شرعية. وتجنب الحفلات الغنائية المحرمة شرعا وكذلك تجنب الاستعراضات التي تشمل على الاختلاط وغيرها من الحفلات المنافية لشرع الله. تسجيل الدخول إلى Ticket Mx استكمال عملية حجز التذكرة. تسديد مبلغ التذكرة عبر نظام الدفع المسبق. ربط التذكرة بتطبيق توكلنا كما يمكن لكل شخص حجز تذكرة من خلال الدخول على موقع موسم الرياض 2021

أسعار تذاكر موسم الرياض 2021

في اطار السماح لجميع المواطنين والوافدين من دخول فعاليات موسم الرياض 2، عملت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على جعل أسعار التذاكر تتلائم مع الجميع من أصحاب الدخل العالي والضعيف، حيث من بدأت أسعار تذاكر موسم الرياض من 175 ريال ووصلت حتى 1200 ريال سعودي كأغلى تذكرة، كما وضعت الهيئة أربعة مناطق يتم الدخول اليها مجانا.

تذاكر موسم الرياض حراج

يزداد البحث في المملكة العربية السعودية عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الحصول على تذكرة موسم الرياض من خلال موقع حراج، حيث شاهدنا العديد من الإعلانات على الموقع والتي تشمل بيع تذاكر افتتاح موسم الرياض وحضور المسيرة بعدما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه عن نفاذ التذاكر الخاصة بالافتتاح بعد اطلاقها بعشرة دقائق فقط على الموقع الرسمي للحجز التذاكر.

مسيرة موسم الرياض تذاكر

يسعى العديد من المواطنين والوافديين على المملكة العربية السعودية لحضور افتتاح مسيرة موسم الرياض التي ستقام بداية من يوم الأربعاء عشرون أكتوبر 2021 بحضور شخصيات سعودية بارز وجماهير غفيرة، حيث شدّد آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على وجوب احترام الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة لحضور المسيرة يجب حجز تذاكر موسم الرياض 2021.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل على طريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2021. الذي انطلق اليوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري. حيث من المتوقع ان يشارك العديد من المقيمين والوافديين إلى المملكة العربية السعودية في مسيرة موسم الرياض. كما نوصي جميع الاخوة والاخوات تجنب الحفلات الغنائية والفعاليات التي تحتوي على محاذير شرعية.