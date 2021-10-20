نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط 24 شهر تمويل إمكان الراجحي في المقال التالي
بدون كفيل وبلا تحويل الراتب أحد أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي في المملكة بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام على الأقل ويكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية لأن هذا التمويل يخص المواطن السعودي بالمملكة من أجل توفير له تمويل ميسر بالتقسيط المرن الشهري لمدة سنتين على الأكثر داخل المملكة وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة والمزايا التمويلية التي يوفرها شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية.
أهم الضوابط اللازمة للحصول على تمويل إمكان الراجحي
شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر تمويل ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبلا تحويل الراتب الشهري ويطلب هذا التمويل الميسر بعض الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:
- لابد من توفير دخل شهري على الأقل 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي.
- يشترط تمويل إمكان الراجحي توفير حساب بنكي جديد عبر بنك الراجحي قبل التقديم الإلكتروني على موقع شركة إمكان.
- يحتاج التمويل الميسر إحضار تقرير سمه السعودي وعدم تعثر العميل المتقدم لدى التقرير.
- يبدأ التقديم على تمويل إمكان في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً من سن 20 عام فأكثر من ذلك.
- يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل في المملكة بموافقة شركة إمكان للتمويل.
كافة المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها إمكان للتمويل
- التمويل النقدي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم في المملكة.
- تمويل إسلامي لدى شركة إمكان للتمويل لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية داخل المملكة.
- قرض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.
- الآن التمويل بالتقسيط الميسر لمدة 24 شهراً وأقل فترة للتمويل تبدأ من 3 أشهر بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- مبلغ التمويل يصل بحد أقصى للتمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بعد تطبيق جميع الشروط المطلوبة.
- تمويل ميسر للعملاء السعوديين في المملكة عام 1443 هجرياً لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
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