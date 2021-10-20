طريقة التسجيل في نظام فارس 1443 الخدمة الذاتية بالخطوات

طريقة التسجيل في نظام فارس، من اكثر المواضيع المهمة التي يبحث عنها المواطن في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر نظام فارس 1443 من اكثر البرامج التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية أهمية، ومن المعروف ان نظام الخدمة الذاتية الذي يعرف باسم فارس لكل العاملين في الوزارات السعودية، ويقوم نظام فارس بالتسهيل على جميع العالمين الإداريين والمعلمين بحصولهم على جميع الخدمات المقدمة من الوزارة والتي يحتاجون أليها من قوانين وقرارات ولوائح وتسهيل عمليه الاتصال بينهم وبين الوزارة، ولهذا فان الكثيرين يبحثون عن كيفية التسجيل في نظام فارس لحصولهم على كل الخدمات بطريقه إلكترونية من الوزارة وسوف نتعرف معكم على طريقة التسجيل في نظام فارس بالتفاصيل.

طريقة التسجيل في نظام فارس 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ان خدمات نظام فارس هي خدمات مجانيه تقدمها الوزارة لكافة العاملين بها لتسهيل عملية التواصل بين العاملين والوزارة، ونظام فارس هو جزء من نظام الموارد البشرية في الوزارة، التسجيل في نظام الخدمة الذاتية فارس لا يحتاج إلى وقت كبير ولكن في دقائق قليله يتم التسجيل، وبعدها يمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام فارس وهى تسهيل عمليات طلب الاجازات و إلغاءها أو طلب مد الاجازاه، ومن خلال فارس أيضا يمكن استعلام عن المرتبات والبدلات وكل الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق فارس الخدمة الذاتية، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في نظام فارس لتسهيل العملية على كل العاملين في وزارة التعليم السعودية.

خطوات التسجيل في نظام فارس

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس عبر الضغط على اسم الموقع.

إدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وتسجيل الحساب البنكي، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي ترغبون في التواصل مع الوزارة من خلاله.

ملئ جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ثم الموافقة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يمكنكم الدخول للنظام بكل سهولة ويسر في لحظات.

الخدمات المقدمة من نظام فارس