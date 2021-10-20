تنزيلات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات

عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات الذكية، تعتبر اكسترا واحدة من أبرز الشركات المساهمة المتواجدة في السوق السعودي التي توفر إلى عملائها أفضل الأنواع من الأجهزة الإلكترونية بالإضافة لهواتف المحمول التي تتسم بأنها من أفضل الماركات العالمية التي من أهمها آبل وفيفا وهواوي ولينوفو وأوبو وريل مي وغيرهم الكثير من الماركات الأخرى ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم المزيد من الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على كافة هواتف المحمول:

توفر اكسترا مجموعة من العروض المختلفة على جميع أنواع الهواتف وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

توفر اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس مع مساحة تخزينية 256 جيجا بايت مع خمسة جي رام.

آبل أيفون 12 برو متوفر باللون الأزرق مع خمسة جي مع مساحة تصل إلى 256 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي متوفر بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت.

آبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

هاتف سامسونج جالكسي 10 سي مع مساحة 256 جيجا بايت.

هاتف لينوفو كيه 12، 4 جي مع مساحة تصل إلى 64 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

سامسونج جالكسي زد فولد 2 مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

هاتف سامسونج إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

أبرز عروض اكسترا اليومية:

يحتوي العرض على كلًا من: أبل ماك ميني Apple Mac Mni، توشيبا ستالايت تاتش تلامس Toshiba Satellite Touch Notebookاسوس، ابل ايباد Apple Ipad، لينوفو فليكس كمبيوتر محمول لابتوت متعدد التلامس Lenovo Flex Multi-touch، توشيبا سات لابتوب كمبيوتر محمول Toshiba Sate، سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab.

آبل ماك بوك برو كمبيوتر Apple MacBook Pro، اتش بي كمبيوتر محمول لاب توب Hp Intel Laptop، ديل كمبيوتر محمول لابتوب Dell ins Touch SCR، كمبيوتر اتش بي إنفي HP Envy Touch، لينوفو يوجا كمبيوتر محمول تاتش تلامس Lenovo Yoga Touch، ديل انسبيرون كمبيوتر محمول Dell Inspiron، ابل ايباد اير Apple Ipad Air.