نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني وماهي طريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عنها لمعرفة هل تنطبق عليهم هذه الشروط من عدمه، وذلك بعد أن قامت وزارة الإسكان بلأعلان عنها مجددا بداية الشهر الجاري بعد أن سئل احد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة عن أمكانية التقديم في برنامج سكني وما هي شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق ردت أدارة البرنامج علي سؤال العميلة حيث كان سؤالها يوضح حالتها الاجتماعية وكان السؤال هو”أنا مطلقة وأم لأطفال مقدمة على الإسكان من سنوات طويلة من مستفيدات الضمان الاجتماعي، ولم أحصل عليه ممكن أعرف ما الإجراءات المتبعة”.

حيث تحرص الحكومة في المملكة بدعم مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم خدمة السكن التنموي لمواطنيها محدودي الدخل وهم فئة الضمان الاجتماعي لتوفير منازل لهم بأقل التكاليف وافضل الإمكانيات من اجل تطبيق مبدا التكافل الاجتماعي الذي تحرص الحكومة على العمل به.

شروط تسجيل عملاء الضمان في الإسكان التنموي

وذكرت الحكومة في بيان سابق لها أن من عملاء الضمان الاجتماعي سوف يتم منحهم وحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في جميع محافظات السعودية ولكن أولا يجب أن تتوافر عدد من الشروط وهي:

أن يكون إيجار الوحدة السكنية 200 ريال في الشهر.

يتم منح المواطنين من الفئة الأخرى وهم الذين لديهم مصدر للرزق ثابت مقابل إيجار 800 ريال في الشهر.

ويعتبر مشروع الإسكان التنموي مشروع غير ربحي على الإطلاق بالنسبة للوزارة، حيث قامة وزارة الإسكان السعودية بتخصيص مبلغ ضخم وهو 44 مليار ريال سعودي لتكلفة هذا المشروع مراعاة لحالة فئة الفقراء ومحدودي الدخل من الشعب السعودي وذلك لتوفير حياة كريمة لهم كما خصصت الوزارة نسبة تصل من 7الي 10% من إجمالي المشروع لذوي الاحتياجات الأكثر.

وتوفر المنصّة الخيارات والحلول السكنية كافة التي يوفرها برنامج “سكني” للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعًا توفر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي.

خطوات التسجيل في سكني لمستفيدين الضمان

وأوضحت أدارة برنامج سكني خطوات تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في المملكة عن إمكانية الحصول علي وحدات سكنية الخاصة ببرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، حيث بينت الوزارة أنّ التقديم في البداية يكون من خلال التسجيل عبر منصة سكني الرسمية، وفي حال تبين أنّ الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي ومستحق للدعم المذكور، سوف يتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توافر المنتج المناسب، وتكون طريقة التسجيل حسب الخطوات التي أوضحتها أدارة برنامج سكني وهذه الخطوات هي:

الدخول علي بوابة سكني الإلكترونية واختيار منه تسجيل جديد.

يتم كتابة رقم الهوية المكون من 10 أرقام كتابة الاسم الرباعي.

كتابة رقم الجوال ثم تأكيد رقم الجوال لأنه هو سيكون وسيلة التواصل وإرسال الرقم السري من خلال رسالة نصية يتم إرسالها.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة رمز الصورة وفي حالة عدم وضوحها يتم الضغط عليها مرة أخرى ليتم تغييرها بواحد أوضح.

بعد التأكد من البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل الموجودة اسفل الصفحة.

بعدها يتم فتح نافذة محتواها إقرار أن جميع البيانات السابقة صحيحة يتم الضغط فيها على العلامة ثم الضغط على زر موافق.

بعد ذلك سيقوم برنامج إسكان بإرسال الرقم السري الخاص بك إلى جوالك وهذا الرقم سوف تستخدمه في استمارة التعبئة الخاصة بك في موقع الإسكان وهذه البيانات تشتمل على المعلومات التالية.

درجة التعليم – مدة إقامتك في الخارج لو كنت سافرت قبل ذلك – هل انت من ذوي الاحتياجات الخاصة – هل استفدت من برنامج الإسكان قبل ذلك.

بعد ذلك تظهر معلومات مكان السكن الحالي – المدينة – الحي – الشارع – رقم البناية.

الدخل : من حيث الوظيفة التي تعمل بها ومقدار الدخل الذي تحصل عليه منها بعد ذلك خانة أفراد الأسرة من حيث عدد الزوجات وعدد الأبناء الأفل من 25 سنة وعدد البنات الغير متزوجات وبعدها زر الإضافة لتنتقل إلى المرحلة التي بعدها.

بعد ذلك خانة الأراضي أو العقارات أن كنت تمتلك واحد منها وقت تقديمك الطلب معلومات عن حصولك عن قرض سابق وهل قمت بسداده أو لا وماذا كانت قيمته.

تقديم معلومات عن قدر التزاماتك الشهرية التي تقوم بالوفاء بها سواء كانت مصروفات مدارس أو أقساط أو إيجار شهري.

بعد انتهائك من تسجيل بياناتك عليك بمراجعة البيانات ثم الضغط على زر إرسال وبهذا سيتم إرسال الطلب.

هي إحدى مبادرات وزارة الإسكان المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية، يهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

الجدير بذكر أيضا أن وزارة الإسكان تعمل على مشاركة الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتقديم منتجات سكنيه تهدف إلى تحسين ورفعه الحالة المعشية للمواطن السعودي ومن بين هذه الخدمات معرفة طريقة التقديم على برنامج التمويل العقاري المدعوم والتي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري السعودي.