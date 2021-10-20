نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامات مخالفات تطبيق كود البناء صارمة.. اعرف لائحة تصنيف مخالفات كود البناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامات مخالفات تطبيق كود البناء محددة بدقة من قبل وزارة الإسكان السعودية التى أطلقت كود البناء السعودي لينص على مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة ومتابعة كافة اشتراطات المباني، ومن لم ينفذ اللوائح تقع عليه غرامات مخالفات تطبيق كود البناء لتوفير البيئة الصحية في المنشآت.

غرامات مخالفات تطبيق كود البناء

تحدد غرامات مخالفات تطبيق كود البناء سواء على بناء الفيلا المنفصلة أو الفيلتين المتلاصقتين، وفق لائحة مخالفات كود البناء المعتمدة من وزارة الإسكان والشئون القروية السعودية، وتشمل المخالفات في مرحلة التشييد والبناء والتشطيب، مع العلم أن الغرامة تختلف قيمتها باختلاف المخالفة الواقعة أو المحددة من المكتب المصمم أو مقاول التنفيذ، ويمكن مطالعة لائحة مخالفات تطبيق كود البناء أونلاين.

الحد الأقصي لـ غرامات مخالفات تطبيق كود البناء

حدد اللوائح غرامات مخالفات المباني السكنية R3، للفيلا المنفصلة أو الفيلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى على ثلاثة طوابق بما بقيمة تترواح من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال.

وأكدت وزارة الإسكان السعودية أن وصلت غرامات مخالفات إشغالات المباني إلى مليون ريال، كما أفادت اللائحة قيمة كل مخالفة على حدة، والإجراءات الأخرى المتبعة حيالها، والتي منها إيقاف البناء أو إعادة التصميم أو إيقاف الترخيص.

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء

تنص لائحة تصنيف مخالفات كود البناء على وضع آليات ضبط المخالفات الخطيرة في نظام التشييد بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن اللائحة على مخالفات كود البناء الآتية:

تقديم مخططات أو تصاميم أو تقارير أو جدول كميات ومواصفات، أو النوتة الحسابية الإنشائي مخالفة للكود وتم إدراج الرخصة بموجبها: غرامة 5000 ريال على المكتب المصمم، واتخاذ الإجراءات التالية: إيقاف البناء.

إعادة تقديم المخططات والتصاميم أو التقارير وجدول الكميات والمواصفات وفقًا للكود.

في حال عدم تقديم تقرير للتربة أو اختيار نوع وقدرة تحمل التربة وفقًا للكود يتم عمل المجسات وفقًا للكود ومراجعة الرسومات والأحمال الإنشائية واعتمادها من مكتب استشاري متخصص في هذا المجال.

إيقاف الترخيص للمكتب لمدة ستة أشهر من منصة بلدي في حال تكرار المخالفة.

إصدار شهادة إشغال للمبنى على الرغم من وجود مخالفات خطرة بالبناء وفقًا للكود: غرامة 7500 ريال سعودي على المكتب المشرف.

إسناد المكتب الهندسي المشرف أو المقاول المنفذ لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير متخصصين في مجال التخصص يتم توقيع غرامة على النحو التالي:

المكتب المشرف: 2000 ريال.

المقاول: 4000 ريال.

عدم التزام المكتب الهندسي بإرسال تقارير وإشعارات في مراحل بناء المشروع في مواعيدها المقررة.

غرامة 3000 ريال على المكتب المشرف في حال عدم تقديم التقرير الأول الخاص بمراجعة الرسومات وإشعار بدء التنفيذ.

غرامة 1000 ريال عن كل تقرير لم يتم إرساله في مراحل التنفيذ.

لائحة مخالفات كود البناء الجديدة 2021

عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أمال بناء مخالفة للرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة وفق الكود. تعد من المخالفات الخطرة، ويتم معاقبة ارتكاب تلك العقوبة على النحو التالي:

غرامة على المكتب المشرف: 7500 ريال سعودي.

غرامة على المقاول: 10.000 ريال سعودي.

عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيذ مواد البناء الأساسية مثل حديد التسليح أو الخرسانة. يجب أن تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، يتم تغريم كافة أطراف العملية الإنشائية على النحو التالي: • بالنسبة للمكتب المصمم تكون الغرامة 4000 ريال سعودي. أما غرامة المكتب المشرف: 8000 ريال سعودي. في حين يكون المقاول: 10.000 ريال سعودي.

عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود. سواء كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. يتم تغريم كافة أطراف العملية الإنشائية على النحو التالي:• المكتب المصمم: 3000 ريال سعودي. أما غرامة المكتب المشرف تكون: 6000 ريال سعودي. أما المقاول: 9000 ريال سعودي.عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات الفنية لأعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسريب الأمطار والمياه السطحية وفقًا للكود، يتم تغريم كافة أطراف العملية الإنشائية على النحو التالي:• 2000 ريال سعودي لمكتب المصمم، في حين تكون مكتب المشرف: 4000 ريال سعودي.• المقاول: 6000 ريال سعودي.

بذلك يكون قد اتضح غرامات مخالفات تطبيق كود البناء 1443 واللوائح المنصوص عليها من وزارة الإسكان السعودية لضبط المخالفات.