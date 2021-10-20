لتسديد الديون ودعم المواطنين السعوديين من منصة إحسان وكيفية التسجيل في منصة إحسان الإلكترونية التي أصدارتها الحكومة السعودية وهي تعتبر من اهم القضايا الهامة والحيوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، حيث تحقق الرؤية المستقبلية في عام 2030 ميلاديا ،حيث تهدف لمساعدة الغارمين والغارمات لتسديد ديونهم، لهذا يبحث الكثير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة عن كيفية التسجيل بالمنصة، حيث نتعرف علي ذلك من هذا المقال ونتعرف علي كيفية التسجيل بمنصة إحسان لحصول علي دعم أو تقديم التبرعات المالية للأسر الفقيرة بالمملكة العربية السعودية.

لتسديد الديون ودعم المواطنين السعوديين من منصة إحسان شروط وكيفية التسجيل برابط منصة إحسان

حيث نتعرف علي الشروط التسجيل بمنصة إحسان لتسديد الديون:

يستطيع الأشخاص الراغبين في التبرع من أجل تسديد يون المتعثرين أنشاء حساب عبر المنصة.

يجب أن يتوفر رقم هاتف سعودي حتي يمكن للشخص الاطلاع علي كل جديد فيما يخص التبرعات السابقة والمبالع المستحقة حاليا.

حيث يتم معرفة الكثير من المزايا والعيوب والخدمات الأخري.

كيفية التسجيل برابط منصة إحسان

خطوات التسجيل عبر منصة إحسان من خلال الأتي:

الدخول لموقع الإلكتروني عبر رابط التسجيل منصة إحسان

نقوم بالضغط علي أيقونة إنشاء حساب.

ونقوم بعد ذلك بوضع اسم المستخدم داخل الخانة المخصصة، إدخال البريد الإلكتروني، أدخال رقم الهاتف السعودي الخاص به.

نقوم بكتابة رمز التحقيق بالمكان المخصص له بعد إرساله للهاتف الذي تم تسجيله.

وبعد ذلك نقوم بالضغط علي اختيار إنشاء حساب الذي يوجد أسفل الصفحة.

بذلك تكون قمت بإنشاء حساب علي منصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

ومن هنا نقوم بتسجيل الدخول لمنصة إحسان الخيرية الاستفادة من تسديد الديون بالمملكة العربية السعودية.

ضوابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

حيث أن هناك مجموعة من الضوابط التي وضعتها المنصة حتي يمكن التسجيل هما هو أتي: