رابط التسجيل في دعم النقل الموجه ” دعم شهري يصل لـ 2400 ريال ” المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون من صندوق هدف وهيئة النقل العام، من أجل دعم العاملين في قطاع النقل الموجه في السعودية للحصول على دعم مادي شهريًا يصل لـ 2400 إلى جانب دعم كل 6 شهور يصل لـ 3000 ريال.

برنامج دعم النقل الموجه

هو برنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية وصندوق هدف وهيئة النقل لدعم المواطنين العاملين في قطاع نقل الركاب في المملكة، وذلك لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج بهذا النشاط، وفتح فرص عمل جديدة عن طريق صرف دعم شهري 40% شريطة العمل أوقات الذروة مع الالتزام بعدد رحلات 42 رحلة شهريًا إلى جانب 3000 دعمًا كل 6 أشهر للعمل في الأوقات الآتية:

من الأحد للخميس من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

يوم الجمعة والسبت من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل.

شروط الحصول على دعم شهري 2400 ريال

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 20 عام ولا يتخطى 60 عام.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

ألا يكون متقاعد أو طالب.

استخراج وثيقة العمل الحر.

ألا يكون مستفيدًا من صندوق هدف.

خطوات التسجيل في دعم النقل الموجه

الولوج إلى موقع العمل الحر.

انقر على أيقونة التسجيل ثم انشأ حسابًا خاص بك.

ابدأ بتوثيق الحساب.

تنتقل لخطوة تقديم المطلوب التحقق من تسجيلك بأحد تطبيقات النقل الموجه.

وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

التسجيل في دعم النقل الموجه طاقات

الدخول لبوابة طاقات.

تسجيل الدخول التسجيل في تطبيق توصيل والاعتماد من منصة واصل.

ثم استكمل إجراءات الاستفادة من برنامج العمل الحر لتقديم طلب الدعم.

كم مدة برنامج الدعم الموجه

المدة 24 شهر بداية من وقت انطلاق البرنامج وسوف يتم صرف قيمة الدعم بعد الانتهاء من تلك الفترة.

تطبيقات دعم النقل الموجه

التطبيقات الآتية هي المدعومة في دعم النقل الموجه في السعودية: