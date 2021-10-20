نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Google pixel 6 pro في السعودية.. قاهر ايفون ١٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Google pixel 6 pro واحدا من أكثر الأجهزة المنتظرة هذا العام في 2021 نظرًا لرغبة الكثيرين حول العالم وخاصة في السعودية رؤية التطوير الذي سوف يأتي من شركة جوجل العالمية ليواكب تطور ابل في إصدارها الحديث لسلسلة ايفون ١٣ والهواتف التي تضمها ومنها ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس.

مواصفات Google pixel 6 pro في السعودية

يحتوي Google pixel 6 pro على معالج خرافي من نوع تينسور وهو معالج يمنح قوي اسطورية خاصة خاصة في الصور.

وفي الوقت نفسه الشاشة تحتوي على جدار واقي ليحميها من التعرض للكسر أو الخدش الذين قد ينتجون بعد سقوط الهاتف أو تعرضه للاصطدام.

بطارية Google pixel 6 pro قوية للغاية وتتفوق على بطارية ايفون 13 برو ماكس، تأتي بسعة 5000 ميللي أمبير.

نقطة أخرى لصالح pixel 6 pro وهي أنه أسرع في الشحن السريع من ايفون 13، من 0 إلى 50% بنصف ساعة فقط.

الذاكرة العشوائية للهاتف الجديد 12 ميجا بكسل ومساحات التخزين الداخلية لا تتجاوز الـ 256 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه أدخلت جوجل تحسين قوي للغاية على كاميرا pixel 6 pro لتصح الكاميرا الخلفية بدقة 50+12+48 ميجا بكسل.

سعر Google pixel 6 pro في السعودية

3250 ريال سعودي للنسخة البرو.

و2500 ريال لنسخة بكسل 6.

أبرز إمكانيات تحفة جوجل الجديدة بكسل 6 برو

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة قوية هي 11 ميجا بكسل وهي قادرة على دعم التصوير الـ4k.

وفي الوقت نفسه الهاتف سوف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 12 بالإضافة إلى احتوائه على بصمة مدمجة في شاشته.

نقاط التميز في جوجل pixel 6 pro

الهاتف يأتي بوزن معقول وهو 210.

وفي الوقت نفسه الجهاز يتمكن من مقاومة الماء.

حجم الشاشة هو 6.7 انش.

الجهاز يتشارك مع الايفون في عيب أنهما لا يدعمان زيادة حجم المساحة الداخلية.

يحتوي الهاتف على منفذ شحن من نوع USB- C.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس من الاتصال 5G.

بالإضافة إلى كل ما سبق هناك ما يتميز به جوجل بكسل 6 برو وهو قدرته الخرافية على تحويل الصوت إلى كلمات بصورة صحيحة وسريعة.

موعد نزول جوجل بكسل 6 برو إلى المملكة العربية السعودية

سوف يتم طرح الهاتف للأسواق السعودية بنظام الطلب المسبق بداية من يوم 28 أكتوبر الجاري.