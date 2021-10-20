نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا رسميًا متاح الآن.. السعودية تتجه نحو نهاية الجائحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبر صحتي أتاحتها وزارة الصحة السعودية للفئات الأشد حاجة صحيًا، مشيرة إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لتعزيز المناعة خاصة أن وزارة الصحة السعودية كانت من أولى الدول التى بدأت تطعيم المواطنين والمقيمين على أراضيها لحماية شعبها وتخطي أزمة كورونا التى تفشت في العالم منذ عامين، وتمكنت المملكة العربية السعودية من تخطى الأزمة وتجنب زيادة أعداد الإصابات والوفيات من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية بصارمة شديدة، وفرت وزارة الصحة السعودية طريقة حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبر صحتي للتسهيل على المواطنين في المملكة من أي مكان بمجرد تحميل تطبيق صحتي.

طريقة حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة السعودية حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبر صحتي لمن يستحقوا أخذها من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على تطبيق صحتي.

اختر مركز التطعيم.

اختر اليوم والوقت.

الضغط على أيقونة “نعم” لتحديث الموعد.

في النهاية تظهر رسالة تم حجز الموعد بنجاح.

يتم التوجه لأخذ الجرعة في الموعد المحدد.

رابط حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

يمكن تحميل تطبيق صحتي على أجهزة الجوال والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال الروابط الآتية:

الفئات المستحقة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة السعودية عددًا من الفئات المستحقة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في السعودية على أن يكونوا الآتي:

من زارعو الأعضاء. المصابون بفشل كلوي مزمن. أصحاب الأمراض المزمنة. من تجاوز عمره 60 عاما. أصحاب المهن ذات المخاطر من بينهم الممارسون الصحيون.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي ، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة)،مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في إعطاء الجرعة الثالثة لشرائح أخرى من المستفيدين، مؤكدًا أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 44 مليونا، بأكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا خلال الشهور الماضية على أن يتم حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبر صحتي بنفس الخطوات السابق ذكرها.

أعلنت وزارة الصحة منذ قليل بشكل رسمي، إتاحة حجز موعد الجرعة الثالثة التنشيطية للجميع بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تويتر: “الآن يمكن حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عام وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا”.