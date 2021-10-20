نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم إصدار إقامة جديدة عامل منزلي وطريقة التسديد عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إصدار إقامة جديدة عامل منزلي عبر بوابة ابشر الجوازات السعودية التابع لوزارة الداخلية السعودية وطريقة تجديد الإقامة لهم حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة تسديد رسوم إصدار إقامة جديدة للعمالة المنزلية ومعرفة كافة الشروط والخطوات لإتمام هذه الخدمة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي مقرات وزارة الداخلية أو مقرات الجوازات السعودية ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف سويا علي خطوات وشروط إصدار إقامة عمالة منزلية في السعودية.

رسوم إصدار إقامة جديدة عامل منزلي

تسعي وزارة الداخلية السعودية عبر قسم الجوازات والتأشيرات السعودية علي تقدم كافة الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية لذا تقدم لهم خدمة إصدار الإقامة لأول مرة للمقيمين أو الوافدين الجدد مع وضع بعض الشروط الواجب تنفيذها للاستفادة من هذه الخدمة وهي كالاتي :

يجب تسديد رسوم إصدار إقامة جديدة للعامل المنزلي وعدم التأخير في السداد. تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة علي العامل أو علي أي فرد من أفراد الأسرة الكفيلة. أن يكون جواز السفر صلاحيته ليست منتهية مع وجود رقم الحدود علية. تقديم ما يفيد عن نجاح الاختبار الطبي له والفحص ألازم. يجب أن يكون العمالة المنزلية متواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

كم رسوم إصدار إقامة جديدة

يمكنكم الآن معرفة طريقة تجديد الإقامة للمقيمين وكيفية إصدار واستخراج الإقامة جديدة لعامل منزلي أو سائق خاص لأول مرة أو تجديد مهلة عبر ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات واليكم الخطوات الآن :

الدخول عبر بوابة ابشر الإلكترونية.

نقوم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية المتكاملة للأفراد.

بعد ذلك يجب علينا كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

نكتب كلمة المرور الخاصة بك ونضغط تسجيل دخول.

نقوم باختيار قسم الجوازات ومنه خدمة المكفولين.

ثم نختار خدمة إصدار إقامة جديدة للعماله المنزلية وسوف نعرف رسوم التجديد والغرامة الموقعة في حاله التأخير.

سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلي صفحة أخري نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة ونقوم باستكمال باقي الخطوات كما هو موضح بالموقع حيث تبلغ قيمة رسوم التجديد 600 ريال سعودي.

تسديد رسوم إصدار إقامة جديدة

يجب عليكم الآن زيارة رابط رسوم إصدار إقامة جديدة عامل منزلي عبر بوابة ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية واتباع جميع الخطوات التي تم شرحها مسبقا اعلي المقال حتي يتم الاستفادة من الخدمة التي نحن بصدد شرحها لكم اليوم كما يجب التدقيق في كتابة كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيح لإتمام عملية التجديد بنجاح.