نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة| في 15 دقيقة تحصل على سلفة سريعة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المنصات الموثوقة الداعمة من قبل الحكومة السعودية بتقديم المساعدات المالية للفئات المستحقة “منصة سلفة”، حيث تزداد حولها عمليات البحث في الساعات الأخيرة حيث تقدم بالخطوات طريقة سريعة تمكن المستفيد بالحصول على السلفة السريعة، حيث تتميز بالعديد من الخدمات الإلكترونية السريعة توافقاً وتزامناً التطور التكنولوجي الحديث، تحقيقاً لرؤية 2030 وفقاً للخطط الجارية في المملكة في هذا الوقت الحالي للنهوض بها، كما تتميز منصة سلفة بتقديم العديد من أنواع القروض المختلفة ومن ضمنهم القروض التمويل الشخصي الذي قد تبدأ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي، ويمكن للفرد المستفيد والمستحق الحصول على سلفة التمويل الشخصي من منصة سلفة من خلال خطوات محددة نقوم بعرضها من خلال موقعنا ثقفني، ونعرض من خلال هذا المقال شروط الحصول على سلفة سريعة من منصة سلفة.

منصة سلفة:

تزداد التعاملات البنكية في الوقت الحالي ونظراً لزيادة عمليات البحث حول التعاملات البنكية، كانت منصة سلفة من أكثر البنوك المعتمدة التي تمنح الشخص المستفيد إمكانية الحصول على تمويل سريع، فالهدف منها مكافحة غلاء الأسعار والديون خاصة بعد جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد، ومن الجدير بالذكر أن منصة سلفة تتم تحت إشراف مؤسسة النقد السعودي علماً بأن التمويل الممنوح منها يتوافق مع شروط الأحكام الإسلامية، فقد تم إنشاءها من البداية لتقديم المساعدة للأشخاص الفقراء والأشخاص ذو الدخل المنخفض، وهذا من أجل تسهيل الحياة وعيش حياة كريمة.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة تتيح إمكانية اختيار مبلغ التمويل الذي تحتاجه بشكل عاجل، وكذلك إمكانية تحديد مدة السداد التي تتناسب مع ميزانية الشخص المستفيد بشكل شهري؛ وسيتم الحصول على التمويل بشكل فوري، ويتم السداد من خلال ضبط عملية دفع الأقساط الشهرية فقد أصبحت أسهل من خلال وسائل دفع إلكترونية ذكية عبر تطبيق سلفة، بحيث جعلت العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان.

مميزات تمويل منصة سلفة:

أحكام تمويل منصة سلفة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة بدون تحويل راتب

في أقل من 15 دقيقة يمكن الحصول على التمويل السريع

تمنح المنصة للعميل المستفيد لكي يتمكن من السداد بسهولة فترة ميسرة

إمكانية الحصول على هامش ربح تنافسي

في 15 دقيقة تحصل على سلفة سريعة بالخطوات:

لتعدد المواطنين الراغبين في الحصول على هذا التمويل السريع نقدم لكل متابعينا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني خطوات التقديم، وكيفية الحصول على التمويل في أقل من 15 دقيقة من منصة سلفة، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة في حالة التسجيل لأول مرة يتم تسجيل دخول جديد إدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الجوال – كلمة المرور) التأكيد على الرمز المرئي وإدخاله بشكل صحيح ثم الضغط على تسجيل وفي حالة إن الشخص الراغب لديه حساب سابق يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور اختيار أيقونة التمويل الشخصي الضغط على تقديم الطلب الآن كتابة كافة البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام ومن ضمنهم شروط الأحكام الإسلامية يتم تحديد المبلغ الذي يرغب في سلفته وتحديد قيمة القسط الذي تتناسب معه، وإمكان السداد بكل سهولة ويسر.

كيفية التواصل مع سلفة:

تنوعت الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع منصة سلفة في حالة مواجهة الشخص المستفيد أي مشكلة، فقد تساءل عدداً من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول كيفية التواصل مع المنصة عبر موقع “تويتر”، فقد أوضحت المنصة أنه يتم التواصل من خلال: