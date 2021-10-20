موعد نزول دعم سكني وكيفية الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق

موعد نزول دعم سكني هو احد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي وزارة الإسكان في المملكة إلى توفير كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين في المجال العقاري بشكل عام، وهذا الدعم يكون موجة لشريحة كبيرة من فئات الدخل المحدود والمتوسط من أبناء الوطن، ويأتي هذا الدعم في عدة إشكال عقارية تم الإعلان عنها مسبقا من خلال برنامج سكني بالتعاون مع الصندوق العقاري السعودي، حيث تقوم الوزارة بعرض كافة المستجدات السكنية التي تم تحديثها من قبل القائمين علي المشاريع السكنية المعلن عنها مثل شروط القبول في الإسكان التنموي، وهذا الدعم يأتي في عدة أشكال منها الشقق السكنية والتي تختلف مساحاتها وأيضا فلل سكنيه وشقق فندقية، وهذا يأتي كله في مجتمع سكني متقن بكاملة ومتناغم بأركانه ويجسد نمط الحياه المعاصرة والمتنوعة.

موعد نزول مساعدات سكني في السعودية

وقد أعلنت دارة برنامج سكني في المملكة انه في شهر تم أصدار 1664 عقدا للأراضي السكنية في مختلف أنحاء المملكة، وهذا يعطي انطباع الأمل في تحقيق زيادة اكثر في عدد المنتفعين من البرنامج، ومن هذا المنطلق يأتي معرفة موعد نزول دعم سكني من الأشياء الأساسية التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من هذا الدعم داخل المملكة، ولهذا أعلنت أدارة برنامج سكني عن أن موعد نزول دعم سكني سوف يكون في تاريخ الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 كما هو معتاد كل شهر وذلك قبل إيداع الراتب الشهري الخاص بهم، وهذا مع الأخذ في الاعتبار إذا جاء موعد صرف الدعم أيام العطلات والأجازات الرسمية.

كيفية الاستعلام عن دعم سكني

كما أوضحت وزارة الإسكان شروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في برنامج سكني ويمكن لكافة المستفيدين من هذا الدعم اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الاستعلام عن المستحقات بشكل صحيح أتاح صندوق التنمية العقارية رقمًا موحدًا يمكن للمستفيدين من برنامج سكني من خلاله الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني، حيث يتم الاتصال على رقم 199088، كما يمكن الاستعلام عن موعد صرف الدعم من خلال الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الإسكان وهو 199090.