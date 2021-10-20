نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطلاق موسم الرياض 2021 وربط التذاكر بتوكلنا والقنوات الناقلة للحفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنطلاق موسم الرياض 2021 في بداية الأمر قد كان حضورا ضخما من الزوار إلى الحفل ومن جميع الجنسيات أيضا وذلك لمشاهدة انطلاقة ومسيرة موسم الرياض لعام 2021. والتي تبدأ من اليوم 20 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 9:30 من مساء هذا اليوم. تحت رعاية وتنظيم الهيئة العامة للترفيه والتي أطلقت شعار هذا الموسم وهو (تخيل المزيد). ومن الملفت أن الجماهير قد حضرت باستخدام تطبيق توكلنا والذي يتطلب إظهار تذاكر الحفل من خلاله ومن المتوقع وصول الحضور إلى 100 ألف متفرج.

أنطلاق موسم الرياض 2021

حيث يأتي انطلاقة بعد شغف وانتظار من الجماهير المحلية والعالمية أيضا علاوة علي ذلك فقد نفذت تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها مما يعكس مدي الطلب والإقبال علي الحفل. وتبدأ الفعاليات الليلة بمسيرة استعراضية تضم اكثر من 1500 متنكر بأزياء تنكرية بالإضافة إلى وجود 2760 طائرة درون وأيضا انطلاق ألعاب نارية ضخمة في سماء مدينة الرياض وفي العديد من المناطق وكذلك فقد تم الإعلان عن حفل الفنان العالمي (بيتبول) والذي يعتبر الحدث الأكبر في أول مساءات الموسم هذا العام. ومع كل هذا فقد تم الإعلان عن احد مفاجآت الموسم وهي التحضير لكأس موسم الرياض والذي يشارك فيه النجم الأسطورة ميسي والنجم البرازيلي نيمار وأيضا الفرنسي كيليان في مباراة كرة قدم فريدة من نوعها ضد فريقي الهلال والنصر السعودي. وأيضا العديد من الفعاليات المميزة لهذا العام.

طريقة ربط التذاكر بتطبيق توكلنا

قبل أي شيء يجب أبراز التذاكر في تطبيق توكلنا عند وصول الحفل وذلك للتأكد من سلامة جميع الحضور.

أولا يجب شراء التذكرة من موقع موسم الرياض.

ثانيا بعد شرائك التذكرة اضغط علي المتابعة والربط مع تطبيق توكلنا.

ثالثا الضغط علي مشاهدة التذكرة.

رابعا الضغط علي مشاهدة التذكرة في تطبيق توكلنا.

وأخيرا افتح عن طريق توكلنا وبذلك يمكنك دخول الحفل والمشاركة في فعاليات الموسم لهذا العام.

القنوات الناقلة لموسم الرياض 2021

حيث تنقل مجموعه من القنوات الحفل من خلال البث المباشر ومنها:

MBC, MBC مصر, SBC, LBC, روتانا خليجية وروتانا كلاسيك وروتانا أفلام وأيضا قناة الموسم علي موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.