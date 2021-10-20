خطوات التسجيل في منصة ألف التعليمية 2022 لمتابعة المنهج 

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خطوات التسجيل في منصة ألف التعليمية 2021 يهتم الطلاب داخل الإمارات العربية المتحدة بمعرفة أهم الخطوات المطلوبة للتسجيل في منصة ألف التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بدولة الأمارات التي حقق نجاح كبير في إنشاء منصة ألف، بعد أن قامت الوزارة بإنشاء هذه المنصة التعليمية الاستمرار التعليم عن بعد المحافظة على صحة وسلامة جميع الطلاب من الإصابة بالوفاء لكي يتمكنوا من استكمال المرحلة التعليمية و متابعة جميع الدورس عبر الانترنت، لهذا سوف نتعلم من خلال السطور القادمة على خطوات التسجيل في منصة ألف للتعليم.
التسجيل في منصة ألف للتعليم
تعتبر هذه المنصة التعليمية من أكثر المنصات التي يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات داخل دولة الأمارات حتى يتمكنوا من استكمال جميع المرحلة التعليمية، حيث تهتم الوزارة لتوفير جميع الدروس والخطط الدراسية حتى يتمكنوا من رفع مستوى جميع الطلاب داخل البلاد وتسهل على المعلم والطالب التواصل بكل سهولة بدون أن يتلقى الطلاب منح دوام المراكز التعليمية أو الذهاب إلى المدارس.
خطوات التسجيل في منصة ألف التعليمية
يمكنكم من خلال السطور القادمة تسجيل الدخول إلى منصة ألف التعليمية من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:
- في الخطوة الأولى يتم الولوج إلى منصة ألف للتسجيل عبر الانترنت بعد ذلك يتم الضغط على النظام الأساسي.
- في الخطوة التالية يتم على كلمة تسجيل الدخول سوف تجدها أمامك على الصفحة بعد ذلك تسجل الدخول على المنصة وإضافة جميع المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- في الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول إلى هذه المنصة والاستفادة بجميع البرامج والشروحات التي قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الأمارات بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.
- حيث أكدت وزارة التعليم في دولة الأمارات أن هذه المنصة تعمل على استمرار العملية التعليمية والتواصل بين المعلم والطالب لتحسين العملية التعليمية في البلاد والعمل على توفير جميع التدريبات الشروحات الخاصة بالطلاب.
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