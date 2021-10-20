العملية الجراحية التي يجريها الأمير مقرن بن عبدالعزيز تتصدر التريند.. “حرجة ودقيقة”

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عمر شويل - جدة العملية الجراحية التي يجريها الأمير مقرن بن عبدالعزيز أصبحت حديث الساعة في المملكة العربية السعودية، بعد أن أكدت مصادر مقربة من الأمير مقرن بن عبدالعزيز أن العملية حرجة ودقيقة، فالجميع يتمنى له الشفاء، خاصة أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعرضت خلال الشهور الماضية إلى ألمًا شديدًا تحديدًا في شهر يونيو أدخله المستشفي ومن بعدها تحسنت حالته إلى أن خضع إلى عملية جراحية دقيقة اليوم بمستشفي الملك فيصل التخصصي في الرياض.

عملية الأمير مقرن بن عبدالعزيز

أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن خضوع الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية دقيقة، الأمر الذي جعل الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبدالعزيز تتصدر الترندات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، الجميع ظل يتسائل عن تفاصيل العملية الجراحية التي يجريها الأمير مقرن بن عبدالعزيز، حتى أصبح اسمه هاشتاج متداول على “السوشيال ميديا”.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز

بعد التفاعل مع العملية الجراحية التي يجريها الأمير مقرن بن عبدالعزيز، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق باسمه، شمال على العديد من الأدعية والتمنيات بالشفاء العاجل، ولم يكن المواطنين بحسب بل الشخصيات العامة بالمملكة، فيقول الأمير سطان بن خالد آل سعود: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ شفاءً تامًا ظاهرًا وباطنًا لا يغادر بلاءً ولاسقمًا وجميع مرضى المسلمين”.

وقال آخر :”اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل.. وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته

ولا ألمًا إلا سكنته ولا مرضًا إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِه واعف عنه”.

من هو الأمير مقرن بن عبد العزيز

يعتبر الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق في المملكة العربية السعودية. يمثل الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأصغر أبنائه الأحياء، ولايوجد له إخوة أشقاء.

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