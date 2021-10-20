نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر موسم الرياض 2021| إليك التفاصل الكاملة لفعاليات موسم الرياض ورابط الحجز عبر tickets.riyadhseason.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر موسم الرياض 2021 نستعرض لكم تفاصيلها كاملة من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يرغب حاليًا الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية لمعرفة أسعار تذاكر موسم الرياض. من أجل حجز تذكرة الدخول لفعاليات هذا الحدث الضخم الذي يقام بشكل سنوي في مدينة الرياض. ويشهد موسم الرياض لهذا العام 2021 – 1443. العديد من الحفلات والمهرجانات الغنائية والموسيقية التي يرغب الكثير في حضورها. حيث أعلنت الهيئة العامة للترفية مسيرة الموسم الحالي والذي يضم ما يقرب من 7500 فعالية مختلفة في عدة مناطق متنوعة بالمملكة السعودية.

تذاكر موسم الرياض 2021

الفعاليات المتعددة والمهرجانات والحفلات الغنائية البارزة للفنانين في الوطن العربي. كان سببًا كبيرًا في جذب قطاع عريض من الجماهير التي تسعى حاليًا لمعرفة أسعار تذاكر موسم الرياض 2021 بهدف حضور هذه الفعاليات التي تضم العديد من المسابقات والبطولات وأيضًا المباريات العالمية التي تشارك خلالها الكثير من الماركات التجارية البارزة عالميًا. خاصة وأن موسم الرياض يأتي سنويًا بهدف تعزيز ودعم القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك يعمل هذا الحدث على تنشيط مجال السياحة من خلال استضافه النجوم البارزة عالميًا في كل مجال مثل الرياضة والفن.

افتتاح موسم الرياض 2021

يأتي افتتاح موسم الرياض هذا العام في يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021. والذي يوافقه هجريًا الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1443. ويشهد موسم الرياض هذا العام أكبر مسيرة استعراضية تقام في المملكة العربية السعودية من خلال 1500 مودئ للإستعراض في زي تنكري. إضافة إلى ذلك تتنوع فعاليات هذا الموسم من حفلات غنائية وعروض مصارعة متنوعة ومباريات كرة قدم.

التاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 الوقت انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً المكان boulevard plus الأسعار أسعار تذاكر موسم الرياض 2021 شاملة الضريبة وصف فعاليات موسم الرياض 2021 تتضمن الفعاليات حفلات غنائية وموسيقية وعروض مصارعة متنوعة ومباريات كرة قدم، وتجهيز أكبر مسيرة استعراضية من خلال 1500 شخص

أسعار تذاكر موسم الرياض 2021

أعلنت الهئية العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أسعار تذاكر موسم الرياض 2021. والتي وضعت لها مسميات مخصصة. وقسمتها إلى فئات والتي كانت على النحو التالي:

تذكرة “ALEFT” سعرها هو: 100 ريال سعودي.

تذكرة “B LEFT” سعرها هو: 50 ريال سعودي.

تذكرة “C LEFT” سعرها هو: 100 ريال سعودي.

تذكرة “D LEFT” سعرها هو: 50 ريال سعودي.

تذكرة “G LEFT” سعرها هو: 50 ريال سعودي

تذكرة “A RIGHT” سعرها هو: 100 ريال سعودي

تذكرة “B RIGHT” سعرها هو: 50 ريال سعودي

ذكرة “C RIGHT” سعرها هو: 100 ريال سعودي

تذكرة “D RIGHT” سعرها هو: 50 ريال سعودي

تذكرة “G RIGHT” سعرها هو: 50 ريال سعودي

تذكرة “E” سعرها هو: 50 ريال سعودي

تذكرة “F” سعرها هو: 50 ريال سعودي

تذكرة “VIP” سعرها هو: 350 ريال سعودي

تذكرة “VVIP” سعرها هو: 900 ريال سعودي

تذكرة “ROYAL” سعرها هو: 1900 ريال سعودي

تذكرة “BOX” سعرها هو: 2800 ريال سعودي

حجز تذاكر موسم الرياض 2021

يمكنكم الآن حجز تذاكر موسم الرياض 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحدث. أو من خلال تطبيق توكلنا عن طريق شراء التذكرة من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض ومشاركتها عبر تطبيق توكلنا. والتي تظهر لك فور حجزها في قسم الأحداث. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستمر موسم الرياض حتى شهر مارس القادم 2022. مع وجود العديد من الفعاليات والحفلات المختلفة.