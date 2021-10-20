نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الشؤون البلدية عن خطوات استخراج رخصة سكني الفورية من منصة بلدي الإلكترونية المعروفة لديى مستخدمي خدمات القطاع البلدي، وفي دقائق معدودة يتم اتمام خطوات اصدار الرخصة السكنية إلكترونياً، جي تعمل الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات بشكل سهل وسريع، وتفير النفقات او خفضها والتي تخص رخص البناء السكني التي يصدرها المكاتب الهندسية، نتيجة كثرة التنقلات والفحص للمواقع، وما ينبع ذلك من رسوم تخص المكاتب وأخري تخص البلدية كما توفر في الوقت المستغرق للحصول على الرخصة.

استخراج رخصة سكني منصة بلدي

أعلنت وزراة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن التسهيلات الجديدة التي سيستفيد منها مستفيدي الرخص السكنية، حيث يمكن للمستخدم التقديم بطلب استخراج رخصة سكني منصة بلدي في خطوات بسيطة، ويتم ترشيد للنفقات التي كانت تنفق في الماضي لإنهاء مثل تلك الخدمة، ةجاء الإعلان عن إمكانية استصدار رخصة سكني في دقيقتين فقط، استجابة للتحديثات التي جرت على التعامل الرقمي، وحصول تطور في سرعة الإنجاز في انهاء الطلب.

خطوات استخراج رخصة سكني

حددت وزارة الشؤون البلدية خطوات إصدار رخصة سكني الفورية من بعد تسجيل الدخول على منصة بلدي كما يلي:

سجل الولوج إلى منصة بلدي

يتم الانتقال للدخول على بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد.

وافق على الشروط والتعليمات

الانتقال غلى خدمة الرخص الإنشائية قم احنيار رخصة سكني فورية.

حدد نوع الرخصة ثم بيانات المالي او من يمتلك الطلب.

احتيار المكتب المساحي

اكمال باقي الخطوات بمعرفة المكتب الهندسي بناء على الطلب المقد

إصدار الرخصة بعد سداد الرسوم.

ويمكن معرفة الخطوات من خلال ما عرضته منصة بلدي من تعليمات حول استخارج رخصة البناء .

شروط إصدار رخص البناء السكني

الشرروط وكل التفاصيل قد تم غتاحتها على منصة بلدي، حتى يتعرف كل فرد مستفيد على ما يجب عليه ان يوقم به حتى تكتمل حالة الطلب، وتحديد طريقة يحصل منها سرعة في التنفيذ، يجب التعاقد ما مكتب هندسي، وان يكون الصك محدث، واستحراد وثيقة التامين ضد العيوب، وإصدار القرار المساحي من منصة بلدي، حتى يتم اكمال متطلبات استحراج رخصة بناء.